"Я офігів, чесно": Клименко розповів, як відреагував на згадку про себе на "плівках Карфагена"

Про це Клименко розповів журналістам 6 листопада.

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Що сказав Клименко

За словами посадовця, він був щиро здивований, коли почув своє прізвище на плівках.

Я офігів, чесно. Ну, дивіться, я знаю, що на плівках, оприлюднених у квітні, була історія мене зняти. Це було, але це не дуже привернуло увагу– заявив Клименко.

Він заявив, що для реалізації своїх планів "Хімпром" створив цілу мережу телеграм-каналів та новинних сайтів. Через ці ресурси зловмисники поширювали різноманітні фейки та створювали інформаційні бомби. Метою таких дій було репутаційне знищення посадовців у створеному інформаційному шумі.

Після публікації компрометуючих матеріалів представники угруповання намагалися вийти на своїх жертв для торгу.

"Панове менти, це тепер вам адресовано. Ви впевнені, що потягнете війну зі мною? Мені втрачати нічого. Я по грошах уже в космосі. І війну з вами буду сприймати як чергову пригоду. Я вам таку політичну кризу влаштую, винесу такий компромат, що вас познімають одразу з посад", – процитував Ігор Клименко слова "Мексиканця" з оприлюднених записів.

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Секретар РНБО наголосив, що для подолання цієї кризи всі правоохоронні та антикорупційні органи повинні працювати спільно. Він припускає, що "Хімпром" і надалі намагатиметься розхитувати ситуацію в державі, використовуючи свої фінанси та вплив через певних осіб.

Клименко додав, що цих людей необхідно не лише виявити, а й показово притягнути до відповідальності, і що діяльність угруповання становить пряму загрозу національній безпеці як під час війни, так і після її закінчення: через знищення бізнесу ворогом багато людей залишаться без достатніх доходів, і злочинці можуть використати цю складну економічну та соціальну ситуацію у своїх інтересах.

Коментуючи масові графіті із закликами прибрати його, які з'явилися на місцях колишніх оголошень про продаж наркотиків, Ігор Клименко пояснив, що ця історія тягнеться з квітня. Вона розпочалася після непрофесійних дій патрульного поліцейського і стала черговим етапом особистої дискредитації.

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Щодо самого "Мексиканця", то йому вже оголошено нові підозри на додачу до квітневих. Ігор Клименко висловив сподівання, що Поклад виконає свою обіцянку і реалізує заходи для повернення ватажка угруповання.

До слова, у Зеленського відреагували на нові плівки "Карфаген". Радник з питань комунікацій Дмитро Литвин зазначив, що "краще подивитись, що саме буде представлено в суді, а потім робити висновки".

Він додав, що, за даними джерел, фактів передавання хабаря у справі щодо Клименка не встановлено. З матеріалів справи й оприлюднених відео випливає лише те, що учасники розмов обговорювали можливість запропонувати гроші.