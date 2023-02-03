Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении главному бухгалтеру "Укртатнафты", как одной из фигуранток уголовного производства о присвоении 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".

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Что установили следователи

В Днепре разоблачили помещение, где хранилась скрытая бухгалтерия одной из компаний. Также нашли документы связанных предприятий, печати и т.п.

Согласно материалам дела, ОАО "Укртатнафта" производило и реализовало горючее через сеть АЗС без уплаты акцизного налога, хотя соответствующая налоговая нагрузка закладывалась в цену для потребителей. Так что задолженность по уплате акциза по данному эпизоду составляет 605 миллионов гривен.

Таким образом, правоохранители ищут выведенные активы "Укрнафты" и "Укртатнафты" и устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности бывших руководителей этих компаний,

– говорится в сообщении.

Обыски у бухгалтера "Укртатнафта": фото СБУ

Правоохранители продолжают расследование