Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении главному бухгалтеру "Укртатнафты", как одной из фигуранток уголовного производства о присвоении 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".
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Что установили следователи
В Днепре разоблачили помещение, где хранилась скрытая бухгалтерия одной из компаний. Также нашли документы связанных предприятий, печати и т.п.
Согласно материалам дела, ОАО "Укртатнафта" производило и реализовало горючее через сеть АЗС без уплаты акцизного налога, хотя соответствующая налоговая нагрузка закладывалась в цену для потребителей. Так что задолженность по уплате акциза по данному эпизоду составляет 605 миллионов гривен.
Таким образом, правоохранители ищут выведенные активы "Укрнафты" и "Укртатнафты" и устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности бывших руководителей этих компаний,
– говорится в сообщении.
Обыски у бухгалтера "Укртатнафта": фото СБУ
Правоохранители продолжают расследование
- СБУ и БЭБ разоблачили масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты". Установлено, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.
- В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.
- Правоохранители продолжают активные следственные действия в рамках производства о присвоении 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом акционерных обществ.