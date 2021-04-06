Скандальный глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк уже длительное время игнорирует заседание суда, где ему должны избрать меру пресечения. Все из-за многочисленных обвинений.

Член правления фонда DEJURE Роман Маселко считает, что поведение Вовка является грубым нарушением Кодекса судейской этики. Если бы так вел себя обычный судья, то его бы уже давно уволили с должности.

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Такому развитию событий способствует действующая судейская система, искаженная самими работниками Фемиды. Чем дольше судья является ее элементом, тем больше он влияет на государственный механизм. Это подтверждают скандальные аудиозаписи, сделанные в Окружном админсуде Киева.

Что известно о "пленках Вовка"

На пленках слышно, как Вовк с коллегами планировали полностью контролировать судебную ветвь власти и влиять на развитие событий в государстве.

Справка. В 2019 году работники антикоррупционных органов обнародовали аудиозаписи, на которых судьи Окружного админсуда Киева договаривались о конкретных судебных решениях. Уже 3 ноября НАБУ объявило Павла Вовка в розыск.

Эти служители Фемиды всегда держатся на плаву, потому что служат любому режиму. Они настолько умело занимаются эквилибристикой и нормами права в интересах руководящих элит, которые всегда полезны для них,

– заявил юрист Александр Леменов.

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ОАСК, которым руководил и продолжает руководить Вовк, является единственным судом в Украине, который имеет полномочия рассматривать споры с центральными органами государственной власти. Скандальный судья работает там уже более 10 лет. Возглавить ОАСК ему помог бывший главный юрист Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Сила Вовка базируется на его уникальных полномочиях в этом суде, на огромном количестве "щупалец", которые он запустил в разные органы и со всеми имел определенные договоренности", – заявил Роман Маселко.

Также на пленках судья признается, что занимается политическим обслуживанием и одинаково "прислуживал" как во время президентской каденции Петра Порошенко, так и Владимира Зеленского.

Кто блокирует дело

Единственный способ отстранить судью и привлечь его к ответственности – получить на это согласие Высшего совета правосудия. Однако ее контролирует сам скандальный судья.

Кроме того, процесс должна инициировать Генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Однако она не спешит этого делать.

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Выход из ситуации – судебная реформа

Даже несмотря на яростное сопротивление теневой судейской системы, этот вопрос поможет решить реформирование судебной системы. Для того чтобы ослабить влияние ОАСК, уже предложили забрать часть уникальных полномочий этого суда и передать их другому.

Однако даже при таких обстоятельствах судебный процесс над Вовком может затянуться на многие годы.