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      "Дело Альперина": заместителю главы Киевской таможни Тупальскому избрали меру пресечения

      22 Читати новину українською
      Сергей Тупальский / biz.censor.net.ua

      Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения заместителю начальника Киевской таможни Сергей Тупальскому. Его отправили под ночной домашний арест.

      Прокуратура просила арест с залогом 57 миллионов гривен, поэтому намерена обжаловать избранную меру пресечения.

      Больше здесь: Задержание Вадима Альперина: что известно о "короле одесской контрабанды"

      Важно! Детективы НАБУ 26 ноября задержали десять человек по делу о нарушении таможенного законодательства. Среди них – заместитель председателя киевской таможни Сергей Тупальский и еще 6 фигурантов по делу Альперина.

      Что известно о "деле Альперина"

      Отметим, что НАБУ сообщило о подозрении Вадиму Альперину. Его называют главным одесским контрабандистом. Накануне о его розыске объявил президент, но Альперин сам явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и сдался правоохранителям.

      Вадима Альперина подозревают в создание преступной организации, злоупотреблении властью или служебным положением и уклонении от уплаты налогов

      Следствие считает Альперина руководителем преступной организации, совершавшей преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

      Сейчас количество подозреваемых в нанесении более 77,7 миллионов гривен убытков государственным интересам возросло до 11 человек.

      Что известно о других делах против Альперина

      Альперина обвинили в попытке дать взятку в 800  тысяч долларов сотруднику НАБУ то ли за то, чтобы сняли арест со счетов определенных предприятий, то ли за то, чтобы "потеряли" дела.

      • В ноябре 2017 года суд арестовал Альперина на 2 месяца с альтернативой залога в 21 миллион гривен. Однако суд апелляционный уменьшил сумму залога до 141 тысяч гривен, и Альперин вышел на свободу.
      • В ноябре 2019 года НАБУ задержало 10 человек по делу Альперина и в деле нарушения таможенного законодательства. Однако самого Альперина удалось задержать не сразу, поэтому Зеленский объявлял поиски с обещанием вознаграждения.

      Добавим, что Альперина в СМИ называют "королем одесской контрабанды". Ему приписывали "шефство" над Одесской таможней, а состояние оценивали в миллиард долларов.

      Впервые об Альперине публично заговорили в 2008 году, когда сомалийские пираты захватили его судно "Фаина", которое перевозило оружие.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Вадим Альперин Антикоррупционный суд Государственная таможенная служба САП
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