"Дело Альперина": заместителю главы Киевской таможни Тупальскому избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения заместителю начальника Киевской таможни Сергей Тупальскому. Его отправили под ночной домашний арест.

Прокуратура просила арест с залогом 57 миллионов гривен, поэтому намерена обжаловать избранную меру пресечения.

Больше здесь: Задержание Вадима Альперина: что известно о "короле одесской контрабанды"

Важно! Детективы НАБУ 26 ноября задержали десять человек по делу о нарушении таможенного законодательства. Среди них – заместитель председателя киевской таможни Сергей Тупальский и еще 6 фигурантов по делу Альперина.

Что известно о "деле Альперина"

Отметим, что НАБУ сообщило о подозрении Вадиму Альперину. Его называют главным одесским контрабандистом. Накануне о его розыске объявил президент, но Альперин сам явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и сдался правоохранителям.

Вадима Альперина подозревают в создание преступной организации, злоупотреблении властью или служебным положением и уклонении от уплаты налогов

Следствие считает Альперина руководителем преступной организации, совершавшей преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

Сейчас количество подозреваемых в нанесении более 77,7 миллионов гривен убытков государственным интересам возросло до 11 человек.

Что известно о других делах против Альперина

Альперина обвинили в попытке дать взятку в 800 тысяч долларов сотруднику НАБУ то ли за то, чтобы сняли арест со счетов определенных предприятий, то ли за то, чтобы "потеряли" дела.

В ноябре 2017 года суд арестовал Альперина на 2 месяца с альтернативой залога в 21 миллион гривен. Однако суд апелляционный уменьшил сумму залога до 141 тысяч гривен, и Альперин вышел на свободу.

В ноябре 2019 года НАБУ задержало 10 человек по делу Альперина и в деле нарушения таможенного законодательства. Однако самого Альперина удалось задержать не сразу, поэтому Зеленский объявлял поиски с обещанием вознаграждения.

Добавим, что Альперина в СМИ называют "королем одесской контрабанды". Ему приписывали "шефство" над Одесской таможней, а состояние оценивали в миллиард долларов.

Впервые об Альперине публично заговорили в 2008 году, когда сомалийские пираты захватили его судно "Фаина", которое перевозило оружие.