"Справа Альперіна": заступнику глави Київської митниці Тупальському обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід заступнику начальника Київської митниці Сергію Тупальському. Його відправили під нічний домашній арешт.

Прокуратура просила арешт із заставою 57 мільйонів ​​гривень, тому має намір оскаржити обрану міру запобіжного заходу.

Більше тут: Затримання Вадима Альперіна: що відомо про "короля одеської контрабанди"

Важливо! Детективи НАБУ 26 листопада затримали десятьох осіб у справі щодо порушення митного законодавства. Серед них – заступник голови київської митниці Сергій Тупальський та ще 6 фігурантів у справі Альперіна.

Що відомо про "справу Альперіна"

Відзначимо, що НАБУ повідомило про підозру Вадиму Альперіну. Його називають головним одеським контрабандистом. Напередодні про його розшук оголосив президент, але Альперін сам з’явився до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і здався правоохоронцям.

Вадима Альперіна підозрюють у створення злочинної організації, зловживання владою або службовим становищем та ухилення від сплати податків

Слідство вважає Альперіна керівником злочинної організації, що вчиняла злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.

Наразі кількість підозрюваних у завданні понад 77,7 мільйонів гривень збитків державним інтересам зросла до 11 осіб.

Що відомо про інші справи проти Альперіна

Альперіна звинуватили в намаганні дати хабар у 800 тисяч доларів співробітнику НАБУ чи то за те, аби зняли арешт із рахунків певних підприємств, чи то за те, щоб "загубили" справи.

У листопаді 2017 року суд арештував Альперіна на 2 місяці з альтернативою застави у 21 мільйон гривень. Однак суд апеляційний зменшив суму застави до 141 тисячі гривень, і Альперін вийшов на волю.

У листопаді 2019 року НАБУ затримало 10 людей у справі Альперіна та у справі порушення митного законодавства. Однак самого Альперіна вдалося затримати не відразу, саме тому Зеленський оголошував пошуки з обіцянкою винагороди.

Додамо, що Альперіна у ЗМІ називають "королем одеської контрабанди". Йому приписували "шефство" над Одеською митницею, а статки оцінювали у мільярд доларів.

Вперше про Альперіна публічно заговорили у 2008 році, коли сомалійські пірати захопили його судно "Фаїна", яке перевозило зброю.