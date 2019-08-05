05:36
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Дело Гандзюк: прокуратура заключила соглашение с вероятным организатором убийства Павловским

      281 Читати новину українською
      Екатерина Гандзюк
      Екатерина Гандзюк / Фото из соцсетей

      Впрочем, отец убитой активистки Виктор Гандзюк об этом ничего не знал. Как с потерпевшей стороной, с ним не согласовывали таких действий.

      Генпрокуратура просто продолжает разваливать дело об убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом ее отец написал на своей Facebook-странице.

      Важно: Год после покушения на Гандзюк: что произошло и как проходит суд по делу

      Есть информация, что прокуратура собирается утвердить соглашение с Собакой (прозвище Павловского – 24 канал) без моего согласия. И провести суд по нему втихаря,
      – отметил он.

      Виктору Гандзюку прокуратура никакого соглашения не показывала. По его словам, информация о Павловском для него и его адвоката – закрыта.

      Особое возмущение Гандзюка касается того, что правоохранители считают Павловского не организатором нападения на его дочь, а лишь лицом, которое замалчивало информацию о преступлении.

      В Генпрокуратуре подтвердили информацию о заключении соглашения.

      Павловский заключил сделку со следствием, согласно которой ему изменили статью из "организации убийства" на "укрывательство особо тяжкого преступления". Эта статья значительно мягче, максимальное наказание по ней – до трех лет лишения свободы.

      Отметим, что именно 5 августа вступил в силу приговор о лишении свободы 5 людям, причастным к убийству Екатерины Гандзюк. Говорится о:

      Сергее Торбине – присудили 6 лет и 6 месяцев;
      Никите Грабчуке – присудили 6 лет за решеткой;
      Владимире Васяновиче – 4 года;
      Вячеславе Вишневском – 4 года;
      Викторе Горбунове – 3 года.

      Подозреваемого в организации преступления Павловского среди них нет. Судебное утверждение по вероятному одобрению его сделки со следствием состоится в Приморском суде Одессы.

      Что известно об Игоре Павловском?Это бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука. Его подозревают в организации нападения на Гандзюк. Из СИЗО, где он находился некоторое время, его выпустили по причине "ужасного состояния здоровья".

      После этого Павловский, который выглядел живым и здоровым, развлекался на футбольном матче. Активисты сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" опубликовали фотодоказательство в Facebook.

      Что известно о деле по убийству Гандзюк?

      31 июля прошел ровно год со дня жестокого нападения на активистку. Ее облили кислотой, позже от полученных ожогов она умерла.

      Дело расследует СБУ под процессуальным руководством ГПУ. Исполнителей задержали, однако заказчики могут избежать наказания.

      Официальная версия следствия: председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер вместе с криминальным авторитетом Алексеем Левиным заказали нападение на Екатерину Гандзюк, которое и повлекло ее смерть.

      blog_ava
      54-летняя Элизабет Херли обнажила грудь в бассейне: пикантное фото
      8 августа
      441
      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи ГПУ Дело Екатерины Гандзюк
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 5 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      529
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 447
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 884
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      62
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 279
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук