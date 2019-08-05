Дело Гандзюк: прокуратура заключила соглашение с вероятным организатором убийства Павловским

Впрочем, отец убитой активистки Виктор Гандзюк об этом ничего не знал. Как с потерпевшей стороной, с ним не согласовывали таких действий.

Генпрокуратура просто продолжает разваливать дело об убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом ее отец написал на своей Facebook-странице.

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Есть информация, что прокуратура собирается утвердить соглашение с Собакой (прозвище Павловского – 24 канал) без моего согласия. И провести суд по нему втихаря,

– отметил он.

Виктору Гандзюку прокуратура никакого соглашения не показывала. По его словам, информация о Павловском для него и его адвоката – закрыта.

Особое возмущение Гандзюка касается того, что правоохранители считают Павловского не организатором нападения на его дочь, а лишь лицом, которое замалчивало информацию о преступлении.

В Генпрокуратуре подтвердили информацию о заключении соглашения.

Павловский заключил сделку со следствием, согласно которой ему изменили статью из "организации убийства" на "укрывательство особо тяжкого преступления". Эта статья значительно мягче, максимальное наказание по ней – до трех лет лишения свободы.

Отметим, что именно 5 августа вступил в силу приговор о лишении свободы 5 людям, причастным к убийству Екатерины Гандзюк. Говорится о:



Сергее Торбине – присудили 6 лет и 6 месяцев;

Никите Грабчуке – присудили 6 лет за решеткой;

Владимире Васяновиче – 4 года;

Вячеславе Вишневском – 4 года;

Викторе Горбунове – 3 года.

Подозреваемого в организации преступления Павловского среди них нет. Судебное утверждение по вероятному одобрению его сделки со следствием состоится в Приморском суде Одессы.

Что известно об Игоре Павловском?Это бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука. Его подозревают в организации нападения на Гандзюк. Из СИЗО, где он находился некоторое время, его выпустили по причине "ужасного состояния здоровья".



После этого Павловский, который выглядел живым и здоровым, развлекался на футбольном матче. Активисты сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" опубликовали фотодоказательство в Facebook.

Что известно о деле по убийству Гандзюк?

31 июля прошел ровно год со дня жестокого нападения на активистку. Ее облили кислотой, позже от полученных ожогов она умерла.

Дело расследует СБУ под процессуальным руководством ГПУ. Исполнителей задержали, однако заказчики могут избежать наказания.

Официальная версия следствия: председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер вместе с криминальным авторитетом Алексеем Левиным заказали нападение на Екатерину Гандзюк, которое и повлекло ее смерть.