Справа Гандзюк: прокуратура уклала угоду з ймовірним організатором вбивства Павловським

Втім, батько вбитої активістки Віктор Гандзюк про це нічого не знав. Як з потерпілою стороною, з ним не узгоджували таких дій.

Генпрокуратура просто продовжує розвалювати справу про вбивство Катерини Гандзюк. Про це її батько написав на своїй Facebook-сторінці.

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Є інформація, що прокуратура збирається затвердити угоду з Собакою (прізвисько Павловського – 24 канал) без моєї згоди. І провести суд по ньому тишком-нишком,

– зазначив він.

Віктору Гандзюку прокуратура ніякої угоди не показувала. За його словами, інформація про Павловського для нього і його адвоката – закрита.

Особливе обурення Гандзюка стосується того, що правоохоронці вважають Павловського не організатором нападу на його дочку, а лише особою, яка замовчувала інформацію про злочин.

Своєю чергою, "Громадському" у Генпрокуратурі підтвердили інформацію про укладання угоди.

"Павловський обвинувачується в заздалегідь не обіцяному приховуванні тяжкого злочину. Обвинувальний акт направлено до суду з угодою про визнання винуватості", – повідомив прокурор у справі Віктор Калита.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до трьох місяців, обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Зазначимо, що саме 5 серпня набув чинності вирок про позбавлення волі 5 осіб, які причетні до вбивства Катерини Гандзюк. Мовиться про:



Сергія Торбіна присудили 6 років і 6 місяців;

Микиту Грабчука – присудили 6 років за ґратами;

Володимира Васяновича – 4 роки;

В’ячеслава Вишневського – 4 роки;

Віктора Горбунова – 3 роки.

Підозрюваного в організації злочину Павловського серед них нема. Судове затвердження щодо ймовірного затвердження його угоди зі слідством відбудеться у Приморському суді Одеси.

Що відомо про Ігоря Павловського? Це колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука. Його підозрюють в організації нападу на Гандзюк. Із СІЗО, де він перебував деякий час, його випустили через "жахливий стан здоров’я".



Після цього Павловський живий та здоровий на вигляд розважався на футбольному матчі. Активісти спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" опублікували фотодоказ у Facebook.

Що відомо про справу вбивства Гандзюк?

31 липня минув рівно рік з дня жорстокого нападу на активістку. Її облили кислотою, пізніше від отриманих опіків вона померла.



Справу розслідує СБУ під процесуальним керівництвом ГПУ. Виконавців затримали, однак замовники можуть уникнути покарання.



Офіційна версія слідства: голова Херсонської облради Владислав Мангер разом з кримінальним авторитетом Олексієм Левіним замовили напад на Катерину Гандзюк, який і спричинив її смерть.