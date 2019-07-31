Рік після замаху на Гандзюк: що відбулося і чому досі ніхто не покараний за вбивство

Рівно рік тому, 31 липня 2018 року, херсонську активістку Катерину Гандзюк, облили сірчаною кислотою. Згодом жінка померла. За цей час покарання отримали лише виконавці злочину, а організатори і досі залишаються на волі.

Громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою у дворі власного будинку. Жінка зазнала 30% опіків тіла, її прооперували. Лікарі боролися за життя активістки, однак згодом від отриманих опіків вона померла в лікарні.

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Правоохоронці досі не змогли розслідувати справу, тому реальні вбивці – на волі.

Учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" опублікували візуалізований перебіг розслідування справи активістки та показали сотні зібраних фактів.

Так, через рік після нападу на Катю та розслідування справи відомо:

Хто слідкував за Катериною та скоїв напад. Вони уклали угоди зі слідством та мали дати покази на замовників в обмін на отримані мізерні вироки. Безпосередній напад на Гандзюк звійснив Микита Грабчук. До організації нападу були причетні: Сергій Торбін, Володимир Васянович, В’ячеслав Вишневський та Віктор Горбунов. Їх визнали винними та засудили від 3-х до 6-ти років позбавлення волі.

Вони уклали угоди зі слідством та мали дати покази на замовників в обмін на отримані мізерні вироки. Безпосередній напад на Гандзюк звійснив Микита Грабчук. До організації нападу були причетні: Сергій Торбін, Володимир Васянович, В’ячеслав Вишневський та Віктор Горбунов. Їх визнали винними та засудили від 3-х до 6-ти років позбавлення волі. Хто організатори та посередники між замовниками та виконавцями. Одному із них, екс-помічнику нардепа Ігорю Павловському нещодавно змінили арешт на нічний домашній арешт з носінням електронного браслета. Тому, тепер Павловський вільно ходить на футбольні матчі в Одесі одночасно з новообраними високопосадовцями. Іншого підознюваного організатора нараду, Олексія Левіна, правоохоронці попередили про затримання і він втік з України ще до того, як затримали виконавців нападу.

Одному із них, екс-помічнику нардепа Ігорю Павловському нещодавно змінили арешт на нічний домашній арешт з носінням електронного браслета. Тому, тепер Павловський вільно ходить на футбольні матчі в Одесі одночасно з новообраними високопосадовцями. Іншого підознюваного організатора нараду, Олексія Левіна, правоохоронці попередили про затримання і він втік з України ще до того, як затримали виконавців нападу. У кого були мотиви вбивства. Їх прізвища мали назвати убивці Каті в своїх показах; їх прізвища називала сама Катя, її рідні, колеги й друзі; ці прізвища відомі всім в Херсоні, в Україні і навіть за її межами. Це – Владислав Мангер та Ігор Павловський. Єдині, хто не можуть назвати замовників вбивства Гандзюк – правоохоронці, слідчі і прокурори, які вже рік розслідують умисне вбивство громадської діячки.

Тому, висновки розслідування вбивства активістки за рік – більш, ніж сумні. Правоохоронці досі не висунули підозр замовникам вбивства.

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У той же час, адвокати батька Каті Віктора Гандзюка наголошують, що у кримінальному провадженні збігають законом визначені терміни і незабаром його доведеться закрити.

Попередній президент Порошенко обіцяв мені, що винні будуть покарані. Теперішній президент Зеленський обіцяв сприяти в розслідуванні справи. Скільки потрібно змінити президентів, генпрокурорів, керівників СБУ, щоб вбивство моєї дитини нарешті розкрили? Що ще потрібно зробити, щоб замовники вбивства, чиї прізвища давно відомі суспільству, нарешті отримали хоча б підозри у скоєному злочині? Скільки потрібно вбити наших дітей, щоб правоохоронна система нарешті почала нас всіх захищати?

– відзначив Віктор Гандзюк.

Окрім того, активісти відзначають, що візуалізація справи Катерини показує "промахи", яких умисно чи через непрофесійність припускалися слідчі майже кожному етапі розслідування. Навіть скандали, публічний тиск, викриття журналістів, публічний розголос та увага міжнародних партнерів до справи не наблизила оголошення підозри та вироків замовникам вбивства Гандзюк.

Більше того, напередодні річниці Генпрокуратура не продовжила Ігорю Павловському, який за даними слідства є організатором нападу і передавав гроші за нього убивцям, домашній арешт. Тепер він вільний.

"Візуалізація перебігу розслідування справи Каті – унаочнення неспроможності і небажання правоохоронної системи в Україні захищати своїх громадян", – наголосили колеги та друзі Каті Гандзюк – Інна Зелена, Марина Хромих та Олексій Пильов.











Хроніка подій справи про вбивство Катерини Гандзюк

Що відомо про справу вбивства Гандзюк? Справу розслідує СБУ під процесуальним керівництвом ГПУ. Кількох фігурантів затримали. Але рідні Катерини кажуть, що це виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.



Офіційна версія слідства: голова Херсонської облради Владислав Мангер разом з кримінальним авторитетом Олексієм Левіним замовили напад на Катерину Гандзюк, який і спричинив її смерть.



Водноачс, адвокати вважають причетними до вбивства Каті: голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського – це колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука.

Відео 24 каналу про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк: