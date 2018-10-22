Дело экс-мужа Подкопаевой: Нагорный прокомментировал свой арест

Тимофей Нагорный – волонтер, продюсер украинских звезд, бывший муж гимнастки Лилии Подкопаевой, а еще – кум бывшего премьер-министра Николая Азарова Алексея. Сейчас он может получить новый статус – российский шпион. Украинского бизнесмена подозревают в государственной измене.

22 октября Нагорного взяли под стражу на месяц. Однако прокурорам это удалось лишь со второй попытки. Две недели назад Нагорный вышел на свободу под залог в 500 тысяч гривен.

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На этот раз прокуроры были убедительнее. У них появились больше доказательств сотрудничества Нагорного с ФСБ. За два часа до суда подробности сотрудничества Нагорного с ФСБ журналистам обнародовали в СБУ. Там заверили – Нагорного завербовали еще в 2014 году на марше мира в Москве. По плану Кремля, он должен был создать пророссийскую политическую партию, которая продвигала бы интересы Кремля и дестабилизировала ситуацию в Украине.

На записях, которые обнародовало СБУ Нагорный рассказал, что сотрудничал с российскими спецслужбами и должен был получить от них деньги на создание политсилы. И собственно такая политическая сила в Украине появилась под названием "Плич-о-плич".



Алексей Нагорный

"Эта структура должна была принять участие в выборах, лоббировать и отстаивать интересы России, препятствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО, поднимать вопрос о предоставлении украинскому языку статуса государственного языка в нашем государстве", – отметил глава Управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Валентюк.

О его связи с руководящими органами Российской Федерации свидетельствует и другой факт. За вознаграждение в более чем миллион долларов Нагорный обещал одному российскому бизнесмену закрыть уголовные дела против него и его родителей в России. Уладить вопрос обещал через генпрокурора РФ Юрия Чайку и сына украинского генпрокурора времен Януковича – Артема Пшонку.

Нагорного и двух россиян задержали во время получения денег от бизнесмена. В апелляционный суд Нагорный пришел вместе с группой поддержки. Мужчины, как и сам Нагорный, надели цветные худи с надписью i am peace – "я – мир".

Несмотря на доводы прокуратуры, и найденное личное письмо Нагорного к Путину, украинский бизнесмен называет себя патриотом. И договариваться готов с кем угодно.

И с Америкой, и с Россией мы должны сесть за стол переговоров. Я обращался и к Президенту Украины, и к президенту США и к президенту России, чтобы те дали возможность народной дипломатии поработать,

– заявил украинский бизнесмен Тимофей Нагорный.

Впрочем Нагорный – не первый украинец, которого вербуют российские спецслужбы. Год назад СБУ задержала переводчика премьер-министра Владимира Гройсмана – Станислава Ежова. Он передавал российским кураторам информацию о деятельности украинского правительства. В частности, о заграничных поездках и переговорах Гройсмана с международными партнерами. Пока Ежов до сих пор находится в следственном изоляторе.

В госизмене подозревают также и депутата Харьковского горсовета Максима Мусеева. В Службе безопасности заявляли о раскрытии целых агентурных сетей. Предатели были и среди обычных украинцев, и среди военных Вооруженных сил.

Кто такой Тимофей Нагорный?Украинский бизнесмен родом из Макеевки, меценат, организатор многочисленных мероприятий, общественный деятель, продюсер, президент "Фонда волонтеров Украины", директор международной компании "Спорт-сервис". Нагорный как продюсер сотрудничал с многими украинскими артистами: Тиной Кароль, Ани Лорак, Анастасией Петрик, Ренате Штифель, Микой Ньютон, Алексеем Кузнецовым, Виталием Козловским и другими. Помогал украинским олимпийским чемпионам и спортсменам. Так, Нагорный помог успеху донецкого спортсмена Дмитрия Халаджи, который получил мировую известность. Нагорный был женат на украинской гимнастке Лилии Подкопаевой. Они имеют двух общих детей.