Дело МН17: Гюндуз Мамедов возглавил международную следственную группу от Украины

Заместитель руководителя Офиса генпрокурора Гюндуз Мамедов стал главой международной следственной группы от Украины по делу авиакатастрофы самолета рейса MH17. Он координирует работу по расследованию международных преступлений на центральном уровне.

Работу международной следственной группы решили продолжить. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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В Совместную следственную группу (JIT) вошли представители правоохранительных органов пяти стран:

Украины,

Нидерландов,

Бельгии,

Австралии

Малайзии.

Что известно о Гюндузе Мамедове?

Родился в 1974 году в семье азербайджанского ученого Айдына Мамедова. Кандидат юридических наук. С 1996 года Мамедов работал в прокуратуре Приморского района Одессы на должностях от помощника прокурора до первого заместителя прокурора. В 2012-2013 работал в аппарате прокуратуры Киевской области, потом полгода на должности начальника следственного отдела Днепровской экологической прокуратуры. В июле 2014 года назначен прокурором Одессы, в декабре 2015 года – заместителем прокурора Одесской области. С августа 2016 года – прокурор Автономной Республики Крым.



В октябре 2019 года экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назначил Мамедова своим заместителем.

Что известно о суде по делу MH17 и кого подозревают в гибели самолета

Судебные заседания в Нидерландах начнутся 9 марта. Будут рассматривать дело первых 4 подозреваемых в гибели самолета рейса МН17 в 2014 году. Судебное заседание будет открытым, его будут транслировать на официальном сайте суда.

Кого подозревают в гибели самолета:

Игорь Гиркин ("Стрелок", Стрелков), на время катастрофы – "министр обороны ДНР".

Сергей Дубинский – ("хмурый") – генерал-майор российской армии, возглавлявший "военную разведку" боевиков.

Олег Пулатов ("Гюрза"," Халиф") – руководил 2-м отделом "ГРУ ДНР".

Леонид Харченко ("Крот") – вместе с Пулатовым сопровождал "Бук" к снежному.



Основные факты о сбитом самолете MH17 / Инфографика 24 канала