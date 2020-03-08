Справа МН17: Гюндуз Мамедов очолив міжнародну слідчу групу від України

Заступник керівника Офісу генпрокурора Гюндуз Мамедов став главою міжнародної слідчої групи від України у справі авіакатастрофи літака рейсу MH17. Він координує роботу з розслідування міжнародних злочинів на центральному рівні.

Роботу міжнародної слідчої групи вирішили продовжити. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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До Спільної слідчої групи увійшли представники правоохоронних органів п'яти країн:

України,

Нідерландів,

Бельгії,

Австралії

Малайзії.

Що відомо про Гюндуза Мамедова?Народився у 1974 році у сім'ї азербайджанського науковця Айдина Мамедова. Кандидат юридичних наук. З 1996 року Мамедов працював у прокуратурі Приморського району Одеси на посадах від помічника прокурора до першого заступника прокурора. У 2012-2013 працював в апараті прокуратури Київської області, потім півроку на посаді начальника слідчого відділу Дніпровської екологічної прокуратури. У липні 2014 року призначений прокурором Одеси, в грудні 2015 року – заступником прокурора Одеської області. З серпня 2016 року – прокурор Автономної Республіки Крим.



У жовтні 2019 року ексгенпрокурор Руслан Рябошапка призначив Мамедова своїм заступником.

Що відомо про суд у справі MH17 і кого підозрюють у збитті літака

Судові засідання у Нідерландах розпочнуться 9 березня. Розглядатимуть справу перших 4 підозрюваних у збитті літака рейсу МН17 у 2014 році. Судове засідання буде відкритим, його транслюватимуть на офіційному сайті суду.

Кого підозрюють у збитті літака:

Ігор Гіркін ("Стрєлок", Стрелков), на час катастрофи – "міністр оборони ДНР".

Сергій Дубінський ("Хмурий") – генерал-майор російської армії, який очолював "військову розвідку" бойовиків.

Олег Пулатов ("Гюрза", "Халіф") – керував 2-м відділом "ГРУ ДНР".

Леонід Харченко ("Крот") – разом із Пулатовим супроводжував "Бук" до Сніжного.



Основні факти про збиття літака MH17 / Інфографіка 24 каналу