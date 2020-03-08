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      Справа МН17: Гюндуз Мамедов очолив міжнародну слідчу групу від України

      -
      Гюндуз Мамедов / ark.gp.gov.ua

      Заступник керівника Офісу генпрокурора Гюндуз Мамедов став главою міжнародної слідчої групи від України у справі авіакатастрофи літака рейсу MH17. Він координує роботу з розслідування міжнародних злочинів на центральному рівні.

      Роботу міжнародної слідчої групи вирішили продовжити. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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      До Спільної слідчої групи увійшли представники правоохоронних органів п'яти країн:

      • України,
      • Нідерландів,
      • Бельгії,
      • Австралії
      • Малайзії.

      Що відомо про Гюндуза Мамедова?Народився у 1974 році у сім'ї азербайджанського науковця Айдина Мамедова. Кандидат юридичних наук. З 1996 року Мамедов працював у прокуратурі Приморського району Одеси на посадах від помічника прокурора до першого заступника прокурора. У 2012-2013 працював в апараті прокуратури Київської області, потім півроку на посаді начальника слідчого відділу Дніпровської екологічної прокуратури. У липні 2014 року призначений прокурором Одеси, в грудні 2015 року – заступником прокурора Одеської області. З серпня 2016 року – прокурор Автономної Республіки Крим.

      У жовтні 2019 року ексгенпрокурор Руслан Рябошапка призначив Мамедова своїм заступником. 

      Що відомо про суд у справі MH17 і кого підозрюють у збитті літака

      Судові засідання у Нідерландах розпочнуться 9 березня. Розглядатимуть справу перших 4 підозрюваних у збитті літака рейсу МН17 у 2014 році. Судове засідання буде відкритим, його транслюватимуть на офіційному сайті суду.

      Кого підозрюють у збитті літака:

      • Ігор Гіркін ("Стрєлок", Стрелков), на час катастрофи – "міністр оборони ДНР".
      • Сергій Дубінський ("Хмурий") – генерал-майор російської армії, який очолював "військову розвідку" бойовиків.
      • Олег Пулатов ("Гюрза", "Халіф") – керував 2-м відділом "ГРУ ДНР".
      • Леонід Харченко ("Крот") – разом із Пулатовим супроводжував "Бук" до Сніжного.


      Основні факти про збиття літака MH17 / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Суд Україна – Росія Україна – Росія авіація Нідерланди Офіс генпрокурора MH17 Новини України Новини політики
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