Справа МН17: Гюндуз Мамедов очолив міжнародну слідчу групу від України
Заступник керівника Офісу генпрокурора Гюндуз Мамедов став главою міжнародної слідчої групи від України у справі авіакатастрофи літака рейсу MH17. Він координує роботу з розслідування міжнародних злочинів на центральному рівні.
Роботу міжнародної слідчої групи вирішили продовжити. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
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До Спільної слідчої групи увійшли представники правоохоронних органів п'яти країн:
- України,
- Нідерландів,
- Бельгії,
- Австралії
- Малайзії.
Що відомо про Гюндуза Мамедова?Народився у 1974 році у сім'ї азербайджанського науковця Айдина Мамедова. Кандидат юридичних наук. З 1996 року Мамедов працював у прокуратурі Приморського району Одеси на посадах від помічника прокурора до першого заступника прокурора. У 2012-2013 працював в апараті прокуратури Київської області, потім півроку на посаді начальника слідчого відділу Дніпровської екологічної прокуратури. У липні 2014 року призначений прокурором Одеси, в грудні 2015 року – заступником прокурора Одеської області. З серпня 2016 року – прокурор Автономної Республіки Крим.
У жовтні 2019 року ексгенпрокурор Руслан Рябошапка призначив Мамедова своїм заступником.
Що відомо про суд у справі MH17 і кого підозрюють у збитті літака
Судові засідання у Нідерландах розпочнуться 9 березня. Розглядатимуть справу перших 4 підозрюваних у збитті літака рейсу МН17 у 2014 році. Судове засідання буде відкритим, його транслюватимуть на офіційному сайті суду.
Кого підозрюють у збитті літака:
- Ігор Гіркін ("Стрєлок", Стрелков), на час катастрофи – "міністр оборони ДНР".
- Сергій Дубінський ("Хмурий") – генерал-майор російської армії, який очолював "військову розвідку" бойовиків.
- Олег Пулатов ("Гюрза", "Халіф") – керував 2-м відділом "ГРУ ДНР".
- Леонід Харченко ("Крот") – разом із Пулатовим супроводжував "Бук" до Сніжного.
Основні факти про збиття літака MH17 / Інфографіка 24 каналу