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22:53, 26 июня
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Дело не в ромах, – Портников отметил тревожный звонок для Украины

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Ромы в Украине
Ромы в Украине / 24 канал

Вопрос социализации ромов – задача с которой справились далеко не все страны Европы. Впрочем понимание того, что насилие, убийство, погром не допустимы, есть везде.

Об этом в блоге для "Еспресо" пишет журналист Виталий Портников.

"Цивилизованное общество не пытается найти насилию оправдания. Оно не думает о том, что насильника и убийцу провоцирует жертва. Оно делает все возможное, чтобы насилия не допускать, а проблемы – решать", – подчеркнул он.

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Портников отметил, что погромы ромских лагерей, которые предшествовали трагическому нападению во Львове, не получили должной реакции ни со стороны власти, ни со стороны общества.

И вот дошло до убийства. И о том, что происходит с ромами в Украине, говорят уже во всем мире. И приходится объяснять, что Украина не является ксенофобской страной. И думать о том, как остановить экстремизм, 
– добавил журналист.

Портников отметил, что ужасная агрессия всегда начинается с малого – с нападения на тех, кто не может себя защитить.

"Российская агрессия против соседних стран начиналась не из Грузии, а из Чечни. Когда мировое сообщество смирилось с ковровыми бомбардировками чеченских городов, с репрессиями, пытками, убийствами без суда и следствия, Кремль понял, что ему можно все. И сейчас мы расплачиваемся – и долго еще будем расплачиваться – за наше общие равнодушие", – пояснил журналист.

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Также в качестве примера он привел факт о российском авторитаризме, который начался с принятия пресловутого закона о "запрете пропаганды гомосексуализма среди детей". Он вспомнил, что в Украине тогда даже пытались принять свой вариант этого "идиотского закона".

Но я хорошо помню разговор с одним из ведущих российских политиков, который тогда сказал мне: проглотили это, значит проглотят и все остальное. Мой собеседник был прав. Потому что начинают всегда с тех, кому трудно защититься от насилия и может вызвать антипатию у значительной части населения. Это могут быть геи, ромы, евреи – не имеет никакого значения кто, 
– добавил журналист.

Напомним, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают ромы. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы. В нападении на ромский табор подозревают участников группировки "Трезвая и зла молодежь".

 

Теги: Новости Украины Новости политики Ромы
Источник: 24 Канал
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