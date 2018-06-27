Справа не в ромах, – Портников вказав на тривожний дзвінок для України

Питання соціалізації ромів – завдання з яким впоралися далеко не всі країни Європи. Втім розуміння того, що насильство, вбивство, погром не припустимі, є скрізь.

Про це у блозі для "Еспресо" пише журналіст Віталій Портников.

"Цивілізоване суспільство не намагається знайти насильству виправдання. Воно не думає про те, що насильника і вбивцю провокує жертва. Воно робить все можливе, щоб насильства не допускати, а проблеми – вирішувати", – наголосив він.

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Портников відзначив, що погроми ромських таборів, які передували трагічному нападу у Львові, не отримали належної реакції ані з боку влади, ані з боку суспільства.

І ось дійшло до вбивства. І про те, що відбувається з ромами в Україні, говорять уже в усьому світі. І доводиться пояснювати, що Україна не є ксенофобською країною. І думати про те, як зупинити екстремізм,

– додав журналіст.

Портников відзначив, що жахлива агресія завжди починається з малого – з нападу на тих, хто не може себе захистити.

"Російська агресія проти сусідніх країн починалася не з Грузії, а з Чечні. Коли світова спільнота змирилася із килимовими бомбардуваннями чеченських міст, з репресіями, тортурами, вбивствами без суду і слідства, Кремль зрозумів, що йому можна все. І зараз ми розплачуємося – і довго ще будемо розплачуватися – за нашу спільну байдужість", – пояснив журналіст.

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Також як приклад він навів факт про російський авторитаризм, який почався з ухвалення горезвісного закону про "заборону пропаганди гомосексуалізму серед дітей". Він пригадав, що в Україні тоді навіть намагалися ухвалити свій варіант цього "ідіотського закону".

Але я добре пам'ятаю розмову з одним із провідних російських політиків, який тоді сказав мені: проковтнули це, значить проковтнуть і все інше. Мій співрозмовник мав рацію. Тому що починають завжди з тих, кому важко захиститися від насильства і хто може викликати антипатію у значної частини населення. Це можуть бути геї, роми, євреї – не має ніякого значення хто,

– додав журналіст.

Нагадаємо, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова група осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані. У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування "Твереза і зла молодь".