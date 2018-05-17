Дело о госизмене Януковича: допросили экс-командующего внутренних войск Шуляка

Бывший начальник внутренних войск Украины Станислав Шуляк 17 мая выступал в качестве свидетеля. Он защищал Виктора Януковича во время заседания суда и утверждал, что не получал приказа открывать огонь по участникам Евромайдана.

А вот у Кремля с тогдашним президентом Януковичем они, якобы, не просили ввести войска, а только консультировались по миротворческой миссии.

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В этот день состоялся онлайн-допрос экс-командующего внутренних войск Украины Станислава Шуляка. Видеосвязь транслировалась из аннексированного Симферополя, по иронии судьбы – из гостиницы "Украина".

Виктор Янукович в суде по делу о госизмене

Шуляк один из 5-ти человек, которые руководили штурмами Майдана. Однако, он это отрицаеи, и Путина войска вводить не просили. Шуляк заявил, что аналогичные письма писали в Польшу, Германию и Францию, а с Россией хотели проконсультироваться, а потом решить все на международном уровне.

Крым отделился сам, потому что местная власть не захотела терпеть так называемое беззаконие, которое происходило в стране,

– добавил экс-командующий внутренними войсками Украины.

Сам Шуляк утверждает, что участия в штурме участников Майдана не брал. Хотя уже с весны 2014 года он готовил боевиков в так называемом учебном центре в Крыму, как отметил военный эксперт Дмитрий Тымчук.

Попадет ли Шуляк на скамью подсудимых – ответа не дали. Прокурор Руслан Кравченко заявил, что защита Януковича сегодняшний допрос провалила, ведь свидетель стороны экс-президента Шуляк только подтвердил обвинение, выдвинутое Януковичу.