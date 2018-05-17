21:48
17 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
23°C 12°C
  • п'ятниця
    23°C 14°C
  • субота
    21°C 14°C
  • неділя
    17°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшилки Росії. Адольф Путін
Вєсті Кремля
00:28, сьогодні
Вєсті.UA. Нечиста сила без вишиванки. Невинний Луценко
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, 16 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Справа про держзраду Януковича: допитали екс-командувача внутрішніх військ Шуляка

114 Читать новость на русском

Колишній начальник внутрішніх військ України Станіслав Шуляк 17 травня виступав в якості свідка. Він захищав Віктора Януковича під час засідання суду і стверджував, що не отримував наказу відкривати вогонь по учасниках Євромайдану.

А от у Кремля з тодішнім президентом Януковичем вони, мовляв, не просили ввести війська, а лише консультувалися щодо миротворчої місії.

Читайте також: Що розповіли свідки у справі екс-президента Януковича

Цього дня відбувся онлайн-допит екс-командувача внутрішніх військ України Станіслава Шуляка. Відеозв’язок транслювався з анексованого Сімферополя, за іронією долі – з готелю "Україна".

Віктор Янукович
Віктор Янукович в суді по справі про держзраду

Шуляк один з 5-ти людей, які керували штурмами Майдану. Проте, він це відкидає, та й Путіна війська вводити не просили. Шуляк заявив, що аналогічні листи писали до Польщі, Німеччини та Франції, а з Росією хотіли проконсультуватись, а потім вирішити все на міжнародному рівні.

Крим відділився сам, бо місцева влада не захотіла терпіти так зване беззаконня, яке відбувалось в країні,
– додав екс-командувач внутрішніми військами України.

Сам Шуляк стверджує, що участі у штурмуванні учасників Майдану не брав. Хоча вже з весни 2014 року він готував бойовиків в так званому навчальному центрі в Криму, як зазначив військовий експерт Дмитро Тимчук.

Чи потрапить Шуляк на лаву підсудних – відповіді не дали. Прокурор Руслан Кравченко заявив, що захист Януковича сьогоднішній допит провалив, адже свідок сторони екс-президента Шуляк тільки підтвердив обвинувачення, висунуте Януковичу.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новини України Новини політики Віктор Янукович Судді
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук