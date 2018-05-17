Справа про держзраду Януковича: допитали екс-командувача внутрішніх військ Шуляка

Колишній начальник внутрішніх військ України Станіслав Шуляк 17 травня виступав в якості свідка. Він захищав Віктора Януковича під час засідання суду і стверджував, що не отримував наказу відкривати вогонь по учасниках Євромайдану.

А от у Кремля з тодішнім президентом Януковичем вони, мовляв, не просили ввести війська, а лише консультувалися щодо миротворчої місії.

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Цього дня відбувся онлайн-допит екс-командувача внутрішніх військ України Станіслава Шуляка. Відеозв’язок транслювався з анексованого Сімферополя, за іронією долі – з готелю "Україна".



Віктор Янукович в суді по справі про держзраду

Шуляк один з 5-ти людей, які керували штурмами Майдану. Проте, він це відкидає, та й Путіна війська вводити не просили. Шуляк заявив, що аналогічні листи писали до Польщі, Німеччини та Франції, а з Росією хотіли проконсультуватись, а потім вирішити все на міжнародному рівні.

Крим відділився сам, бо місцева влада не захотіла терпіти так зване беззаконня, яке відбувалось в країні,

– додав екс-командувач внутрішніми військами України.

Сам Шуляк стверджує, що участі у штурмуванні учасників Майдану не брав. Хоча вже з весни 2014 року він готував бойовиків в так званому навчальному центрі в Криму, як зазначив військовий експерт Дмитро Тимчук.

Чи потрапить Шуляк на лаву підсудних – відповіді не дали. Прокурор Руслан Кравченко заявив, що захист Януковича сьогоднішній допит провалив, адже свідок сторони екс-президента Шуляк тільки підтвердив обвинувачення, висунуте Януковичу.