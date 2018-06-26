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Дело об отдыхе Гонтаревой на Мальдивах закрыто: в НАБУ назвали причины

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НАБУ закрыло дело об отдыхе Гонтаревой на Мальдивах
НАБУ закрыло дело об отдыхе Гонтаревой на Мальдивах / Фото из свободных сетей

Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло дело о возможном внесении в единый реестр электронных деклараций недостоверной информации экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой.

Об этом свидетельствует решение Соломенского райсуда Киева от 15 июня 2018 года.

Отметим, что дело касалось декларирования Гонтаревой расходов на отдых на Мальдивах в 2016 году. Поэтому в июле 2017 года суд обязал НАБУ расследовать возможное декларирование Гонтаревой недостоверных данных.

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Согласно информации в тексте судебного решения, детектив НАБУ В.А. Паутов вынес постановление о закрытии уголовного производства 16 марта 2018 года в связи с отсутствием в действиях Гонтаревой уголовного преступления.

Также в тексте говорится, что во время досудебного расследования детектив НАБУ получил разрешение на временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении ОАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", НАПК, вытребовал другие документы и провел иные процессуальные действия, в результате которых одобрил решение закрыть производство.

Указанное постановление мотивировано детективом тем, что затраты на отдых ОСОБА_4 (Гонтарева, – ред.) на Мальдивских островах в июле 2016 года составили сумму в размере 249 тысяч 934,3 гривны, что меньше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и в свою очередь не образует объективной стороны состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК,
– говорится в материалах суда.

Детектив НАБУ также заверил, что оплата путевки, которая является потребительской вещью, не может рассматриваться как приобретение имущества, в понимании части 2 статьи 52 закона о предотвращении коррупции, поэтому уголовная ответственность в таком случае не предусмотрена.

Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Мальдивы Деньги е-декларирование НАБУ НБУ Валерия Гонтарева
Источник: 24 канал
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