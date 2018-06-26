Справу про відпочинок Гонтаревої на Мальдівах закрито: в НАБУ назвали причини

Національне антикорупційне бюро України закрило справу про можливе внесення до єдиного реєстру електронних декларацій недостовірної інформації екс-очільницею Національного банку Валерією Гонтаревою.

Про це свідчить рішення Солом'янського райсуду Києва від 15 червня 2018 року.

Зазначимо, що справа стосувалася декларування Гонтаревою витрат на відпочинок на Мальдівах у 2016 році. Через це у липні 2017 року суд зобов'язав НАБУ розслідувати можливе декларування Гонтаревою недостовірних даних.

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Згідно з інформацією в тексті судового рішення, детектив НАБУ В.А. Паутов виніс постанову про закриття кримінального провадження 16 березня 2018 року у зв'язку з відсутністю в діях Гонтаревої кримінального злочину.

Також у тексті мовиться, що під час досудового розслідування детектив НАБУ отримав дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ВАТ "Авіакомпанія" Міжнародні авіалінії України", НАЗК, витребував інші документи і провів інші процесуальні дії, в результаті яких схвалив рішення закрити провадження.

Зазначена постанова мотивована детективом тим, що витрати на відпочинок ОСОБА_4 (Гонтарева, – ред.) на Мальдівських островах в липні 2016 року становила суму в розмірі 249 тисяч 934,3 гривні, що менше 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб і в свою чергу не утворює об'єктивної сторони складу кримінального злочину, передбаченого ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК,

– мовиться в матеріалах суду.

Детектив НАБУ також запевнив, що оплата путівки, яка є споживчою річчю, не може розглядатися як придбання майна, в розумінні частини 2 статті 52 закону про запобігання корупції, тому кримінальна відповідальність у такому випадку не передбачена.