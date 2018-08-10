05:40
10 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
27°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    27°C 17°C
  • понедельник
    27°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Поперсы для Путина. Водку под колодку
Вєсті Кремля
21:33, 9 августа
Вести.UA. Санта-Порошенко. Обесчещенная героиня
Вєсті.UA
20:03, 9 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Дело Охендовского: Сытник рассказал детали

25 Читати новину українською
Михаил Охендовский
Михаил Охендовский / "Радио Свобода"

Уголовное дело против председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского приостановлено.

Об этом рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, сообщает "Общественное".

Глава НАБУ объяснил, что дело против Охендовского стало отголоском так называемой "черной бухгалтерии" Партии Регионов.

Читайте также: Охендовский и "карманная" ЦИК: как партии не могут поделить места в счетной комиссии

Сытник добавил, щоо производства приостановили из-за выполнения международных поручений.

Достаточно таки длительная дискуссия была между НАБУ и САП. Детективы считают, что это дело можно передавать, прокуроры считают, что нужно еще потребовать дополнительные данные из заграницы. Сейчас статус этого дела – онр ​​остановленр, 
– отметил представитель НАБУ.

Он добавил, что самр подозрение Охендовскому уже готовр, но производство по делу приостановлено.

Теги: Новости Украины Михаил Охендовский Артем Сытник
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 9 августа: в РФ показали, как сейчас выглядит Сенцов, бунт "Торнадо" в СИЗО
9 августа, 22:30 Главные новости 9 августа: в РФ показали, как сейчас выглядит Сенцов, бунт "Торнадо" в СИЗО
Владимир Кличко по-прежнему первый: цифры и факты
9 августа, 22:01 Владимир Кличко по-прежнему первый: цифры и факты
Блог Медіа
История игры FIFA – самого популярного футбольного симулятора в Европе
9 августа, 21:03 История игры FIFA – самого популярного футбольного симулятора в Европе
Анастасія Можаровська
Зарплаты украинских военных и гражданских лиц – у кого больше: инфографика
9 августа, 20:01 Зарплаты украинских военных и гражданских лиц – у кого больше: инфографика
Катерина Петренко
Последовательно и жестко: как США бьют по России
9 августа, 19:01 Последовательно и жестко: как США бьют по России
Інна Жолобович
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Как вы оцениваете первый год работы новой полиции? Ваше мнение
 4 июля 2016 , 13:29 8
В Горловке похоронили 5 погибших на "Стироле"
 8 августа 2013 , 16:03 0
ФИФА объявила символическую команду 2016 года
 9 января 2017 , 19:57
Дерби "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" перенесено на апрель
 18 февраля 2017 , 22:08
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук