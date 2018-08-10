Дело Охендовского: Сытник рассказал детали

Уголовное дело против председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского приостановлено.

Об этом рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, сообщает "Общественное".

Глава НАБУ объяснил, что дело против Охендовского стало отголоском так называемой "черной бухгалтерии" Партии Регионов.

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Сытник добавил, щоо производства приостановили из-за выполнения международных поручений.

Достаточно таки длительная дискуссия была между НАБУ и САП. Детективы считают, что это дело можно передавать, прокуроры считают, что нужно еще потребовать дополнительные данные из заграницы. Сейчас статус этого дела – онр ​​остановленр,

– отметил представитель НАБУ.

Он добавил, что самр подозрение Охендовскому уже готовр, но производство по делу приостановлено.