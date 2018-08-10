Справа Охендовського: Ситник розповів деталі

Кримінальна справа проти голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського призупинена.

Про це розповів директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, повідомляє "Громадське".

Очільник НАБУ пояснив, що справа проти Охендовського стала відголоском так званої "чорної бухгалтерії" Партії Регіонів.

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Ситник додав, щоо провадження призупинили через виконання міжнародних доручень.

Достатньо таки тривала дискусія була між НАБУ і САП. Детективи вважають, що цю справу можна передавати, прокурори вважають, що треба ще витребувати додаткові дані з закордону. Зараз статус цієї справи – вона зупинена,

– відзначив представник НАБУ.

Він додав , що сама підозра Охендовському вже готова, але провадження у справі зупинене.