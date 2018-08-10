05:19
10 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
27°C 12°C
  • субота
    28°C 13°C
  • неділя
    27°C 17°C
  • понеділок
    27°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Поперси для Путіна. Водку під колодку
Вєсті Кремля
21:27, 9 серпня
Вєсті.UA. Санта-Порошенко. Збезчещена героїня
Вєсті.UA
20:00, 9 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Справа Охендовського: Ситник розповів деталі

181 Читать новость на русском
Михайло Охендовський
Михайло Охендовський / "Радіо Свобода"

Кримінальна справа проти голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського призупинена.

Про це розповів директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, повідомляє "Громадське".

Очільник НАБУ пояснив, що справа проти Охендовського стала відголоском так званої "чорної бухгалтерії" Партії Регіонів.

Читайте також: Охендовський та "кишенькова" ЦВК: як партії не можуть поділити місця у лічильній комісії

Ситник додав, щоо провадження призупинили через виконання міжнародних доручень.

Достатньо таки тривала дискусія була між НАБУ і САП. Детективи вважають, що цю справу можна передавати, прокурори вважають, що треба ще витребувати додаткові дані з закордону. Зараз статус цієї справи – вона зупинена,
– відзначив представник НАБУ.

Він додав , що сама підозра Охендовському вже готова, але провадження у справі зупинене.

Теги: Новини України Михайло Охендовський Артем Ситник
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Ампутація – не вирок: історії воїнів АТО
 17 серпня 2015 , 20:00 2
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Реал приготував 300 мільйонів євро на трансферну революцію і знайшов 2 заміни Зідану
 26 січня , 15:00
Зірковий гравець Севільї здійснив ганебний вчинок після розгрому від Барселони
 22 квітня , 14:32
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук