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      Дело относительно незаконного обогащения Труханова закрыли, – НАБУ

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      Геннадий Труханов
      Геннадий Труханов / Фото из открытых источников

      Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное дело по факту незаконного обогащения городского головы Одессы Геннадия Труханова.

      Дело относительно незаконного обогащения Труханова закрыли еще 28 февраля из-за отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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      Вопреки моральным убеждениям, выполняя решение Конституционного Суда, детективы НАБУ начали закрывать уголовные производства по статье о незаконном обогащении. Среди уже закрытых – дела по фактам незаконного обогащения чиновников и судей, а также мэра Одессы,
      – говорится в официальном сообщении Антикоррупционного бюро.

      Несмотря на это там уверяют: решение КС о признании неконституционной статьи о незаконном обогащении никак не влияет на обвинение Труханова в коррупционном преступлении по другой статье.

      Так, мэр Одессы остается обвиняемым по так называемому делу "Краян" о хищении 185 миллионов гривен во время продажи завода.

      Что известно о деле "Краян" и участии в нем Труханова? В феврале 2018 года Труханову сообщили о подозрении в совершении преступления, а в октябре вручили обвинительный акт. Одним из обвинений в деле является приобретение за 185 миллионов долларов из городского бюджета админздания Одесского завода тяжелого краностроения "Краян". 9 ноября 2018 года Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело Труханова. Сам мэр свою вину отрицает и до сих пор не отстранен от должности. Вместе с ним на скамье подсудимых находится еще семь человек, среди которых и его заместитель Павел Вугельман.

      Детективы НАБУ также продолжают расследование других фактов возможной противоправной деятельности главы Одесской мэрии,
      – добавляют в НАБУ.

      В общем, решение Конституционного суда вынуждает детективов закрыть 65 уголовных производств, но только в части незаконного обогащения. В то же время, другие факты коррупционной деятельности в рамках этих производств, квалифицированные по статьям, не отмененным КС, будут расследовать и дальше.

      Что такое статья о незаконном обогащении и почему суд отменил ее? 12 декабря 2017 года в Конституционный суд на статью о незаконном обогащении пожаловались 59 народных депутатов. 26 февраля 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за незаконное обогащение.

      В уголовной статье сказано, что если госслужащий не может подтвердить законность приобретения своих активов, то может быть лишен свободы. В суде пояснили, что положения статьи якобы не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности, а законодательная конструкция статьи "допускает обвинения, основанные на предположениях".

      Эту статью в Украине ввели в 2015 году и она была одним из требований Евросоюза для выполнения Плана действий для введения безвизового режима. А еще это было одним из обязательств Украины перед МВФ.

      Самое тяжелое наказание за незаконное обогащение предусматривало заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Конституционный суд Новости Одессы НАБУ Геннадий Труханов
      Источник: 24 Канал
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