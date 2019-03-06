Дело относительно незаконного обогащения Труханова закрыли, – НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное дело по факту незаконного обогащения городского головы Одессы Геннадия Труханова.

Дело относительно незаконного обогащения Труханова закрыли еще 28 февраля из-за отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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Вопреки моральным убеждениям, выполняя решение Конституционного Суда, детективы НАБУ начали закрывать уголовные производства по статье о незаконном обогащении. Среди уже закрытых – дела по фактам незаконного обогащения чиновников и судей, а также мэра Одессы,

– говорится в официальном сообщении Антикоррупционного бюро.

Несмотря на это там уверяют: решение КС о признании неконституционной статьи о незаконном обогащении никак не влияет на обвинение Труханова в коррупционном преступлении по другой статье.

Так, мэр Одессы остается обвиняемым по так называемому делу "Краян" о хищении 185 миллионов гривен во время продажи завода.

Что известно о деле "Краян" и участии в нем Труханова? В феврале 2018 года Труханову сообщили о подозрении в совершении преступления, а в октябре вручили обвинительный акт. Одним из обвинений в деле является приобретение за 185 миллионов долларов из городского бюджета админздания Одесского завода тяжелого краностроения "Краян". 9 ноября 2018 года Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело Труханова. Сам мэр свою вину отрицает и до сих пор не отстранен от должности. Вместе с ним на скамье подсудимых находится еще семь человек, среди которых и его заместитель Павел Вугельман.

Детективы НАБУ также продолжают расследование других фактов возможной противоправной деятельности главы Одесской мэрии,

– добавляют в НАБУ.

В общем, решение Конституционного суда вынуждает детективов закрыть 65 уголовных производств, но только в части незаконного обогащения. В то же время, другие факты коррупционной деятельности в рамках этих производств, квалифицированные по статьям, не отмененным КС, будут расследовать и дальше.

Что такое статья о незаконном обогащении и почему суд отменил ее? 12 декабря 2017 года в Конституционный суд на статью о незаконном обогащении пожаловались 59 народных депутатов. 26 февраля 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за незаконное обогащение.



В уголовной статье сказано, что если госслужащий не может подтвердить законность приобретения своих активов, то может быть лишен свободы. В суде пояснили, что положения статьи якобы не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности, а законодательная конструкция статьи "допускает обвинения, основанные на предположениях".



Эту статью в Украине ввели в 2015 году и она была одним из требований Евросоюза для выполнения Плана действий для введения безвизового режима. А еще это было одним из обязательств Украины перед МВФ.



Самое тяжелое наказание за незаконное обогащение предусматривало заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.