Дело "Приватбанка": активисты блокируют Верховный суд – фото, видео

В Большой палате Верховного суда сегодня будут рассматривать жалобу "Приватбанка", Министерства финансов и НБУ на решения предыдущих судов в отношении вкладов семьи Суркисов в национализированном банке.

По информации корреспондентки 24 канала, под суд пришли примерно полсотни активистов с флагами общественной организации "Демократичної сокири", которые выступают против возвращения банка в частную собственность.

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Активисты и представители НБУ возмущены тем, что судебное заседание проходит в закрытом режиме. Участники акции даже устроили перфоманс, переодевшись в судью, который нагло себя вел и требовал от людей взятки.

Мы пришли, чтобы напомнить судьям, что они украинцы, что они порядочные люди, как нам кажется, что они должны вынести правовое решение,

– пояснил общественный активист Игорь Щедрин.

"Если будет принято решение не в пользу НБУ и "Привата", это будет означать что каждый налогоплательщик, каждый учитель, каждый пенсионер почувствует это на себе", – представитель НБУ Виктор Григорчук.

Активисты собрались у здания Верховного суда: фото 24 канала / Людмила Гаврилюк

К омментарии участников акции по делу "Приватбанка":

Ранее Окружной админсуд обязал ПриватБанк вернуть семье Суркисов более миллиарда гривен.

Что известно о вкладах Суркисов в "Приватбанк"?

17 мая 2017 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск семьи Суркисов о взыскании с "Приватбанка" средств на общую сумму в 1,05 миллиардов гривен, 266,2 тысячи долларов США и 7,8 тысячи евро.



В материалах суда говорилось, что президент киевского "Динамо" Игорь Суркис имел в национализированном банке счет на 151 миллиона гривен, вице-президент УЕФА Григорий Суркис – 163,1 миллиона гривен, Полина Ковалик (жена Григория Суркиса) – 514,1 миллиона гривен, Марина Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 миллиона гривен, Рахмиль Суркис – 44,8 миллиона гривен.



Впоследствии Киевский апелляционный суд подтвердил решение в пользу Суркисов. Поэтому госучреждения подали кассационную жалобу в Верховный суд.