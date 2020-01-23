Долг Коломойского будет отдавать Украина: как это повлияет на инвестиционный климат

В то время как первые лица государства в Давосе убеждают инвесторов, что в Украину необходимо вкладывать средства, неугомонный олигарх Игорь Коломойский делает все, чтобы испортить им настроение. Очередное решение суда обязало государство заплатить его долг.

22 января 2020 года Верховный Суд отклонил кассационную жалобу Нацбанка об отказе взыскания денег с компании "Гаджибей", связанной с олигархом Игорем Коломойским. Теперь НБУ будет обязан взыскать долги Коломойского, а именно 7,6 миллиарда гривен со счетов уже государственного "Приватбанка".

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Компания "Гаджибей" является залогодателем по кредиту рефинансирования, который НБУ выдал "Приватбанку".

Тогда владельцами банка были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В деле компании "Гаджибей" Хозсуд Одесской области и Северо-Западный апелляционный суд фактически ограничили НБУ в возможностях взыскания долгов по кредитам рефинансирования, отменив возможность возвращать долги путем взыскания залогового имущества. Это противоречит закону "О Национальном банке Украины".

Что означает проигрыш НБУ?

Такое решение создает риск, когда экс-владельцы "Приватбанка" смогут избежать ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств, – отметил Виктор Григорчук, начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка.

Кроме того, такая позиция, когда суд своим решением ограничивает право кредитора на избрание любого из предусмотренных законом способа удовлетворения кредиторских требований, создает правовую неопределенность и нарушает права не только Национального банка, но и других кредиторов, пытающихся взыскать задолженность в предусмотренный законом способ,

– сказал Григорчук.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что такие решения украинских судов нивелируют инициативы правительства по привлечению капитала в страну.

Верховный Суд решил, что Нацбанк не может требовать с Коломойского относительно кредитов рефинансирования, по которым было личное поручительство олигарха. А надо требовать с государства. А Коломойский ни к чему. А вы еще спрашиваете, сможем ли мы привести инвесторов из Давоса. Пока даже Верховный Суд принимает такие решения, из Давоса можно привозить только шапки,

– иронизирует Фурса.

А вот экономический эксперт Тарас Козак считает, что решение суда не несет большой угрозы для инвестиционного климата Украины.

Это более или менее законное решение, поскольку по документам деньги должен "Приватбанк". Такая сумма на счетах уже теперь государственного банка, то почему бы не списать их в пользу кредитора – Нацбанка. Есть вопрос справедливое ли решение, поскольку Коломойский подозревается в том, что незаконно выводил деньги из банка,

– сказал Тарас Козак в комментарии 24 канала.

Эксперт уверен, что решение Верховного суда Украины не должно напугать потенциальных инвесторов. Другое дело, если Приватбанк все таки вернется в руки его бывших владельцев – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В таком случае инвестиционный климат будет безусловно испорчен, считает эксперт.

Однако, аналогичный риск сразу же появится по другим стабилизационным кредитам, выданных НБУ банкам, считают экономисты. По данным НБУ, задолженность неплатежеспособных банков по кредитам рефинансирования по состоянию на 1 января 2020 года составляет 44 млрд грн.

Напомним, что Коломойский также хочет через суд Киева признать недействительными все его личные поручительства. Следующее заседание состоится 28 января 2020 года. Также НБУ подал иск в Женевский суд с требованием, чтобы Коломойский выполнил свои поручительства.

Что известно об исках НБУ против Коломойского?В 2018 году Национальный банк подал 148 исков против экс-владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского и связанных с ним 32 компаний – имущественных поручителей. В НБУ напомнили, что в целом суды приняли уже 24 решения в пользу НБУ о взыскании по обязательствам "Приватбанка" на общую сумму 1,36 миллиарда гривен. Коломойский хочет через суд Киева признать недействительными все его личные поручительства. Также НБУ подал иск в Женевский суд с требованием, чтобы Коломойский выполнил свои поручительства. Аналогичный риск сразу же появится по другим стабилизационным кредитам, выданных НБУ банкам. По данным НБУ, задолженность неплатежеспособных банков по кредитам рефинансирования по состоянию на 1 января 2020 года составляет 44 миллиарда гривен.

Кроме дела НБУ еще существует производство самого Приватбанка к Игорю Валерьевичу в английском суде. Хотим напомнить, что там украинский олигарх потерял преимущество.

Чего добивается государственный "Приватбанк" в английском суде?Банк требует через суд у бывших собственников-олигархов компенсации за причиненный финучреждению вред. Сумма внушительная – 1,9 миллиарда долларов плюс проценты. Процентов на такую ​​сумму, как сообщал сам банк, капает около 500 тысяч долларов в день! По состоянию на сейчас сумма компенсации уже выросла примерно до 3 миллиардов долларов. А согласно прогнозам, судебное разбирательство в Лондоне состоится не раньше 2021 года.

Стоит также упомянуть, что Кабинет министров Украины подготовил законопроект, который запрещает возвращать обанкротившиеся банки их бывшим владельцам. Власть пытается защитить Приватбанк от посягательств на него олигарха Игоря Коломойского и его коллеги Геннадия Боголюбова.

Национализация "Приватбанка":

18 декабря 2016 года Нацбанк заявил, что "Приватбанк" стал неплатежеспособным, и обратился в Кабмин с предложением национализировать его. Для того, чтобы спасти банк, государство осуществило докапитализацию более чем на 155 миллиардов гривен.

Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры. Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Игоря Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу обжаловали это решение.

15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.

Судьи решили, что у "Приватбанка" достаточно предпосылок для судебного разбирательства и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается в силе до решения по существу.

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