Борг Коломойського віддаватиме Україна: як це вплине на інвестиційний клімат

У той час коли перші особи держави в Давосі переконують інвесторів, що в Україну необхідно вкладати кошти, невгамовний олігарх Ігор Коломойський робить все аби зіпсувати їм настрій. Чергове рішення суду зобов'язало державу заплатити його борг.

22 січня 2020 року Верховний Суд відхилив касаційну скаргу Нацбанку щодо відмови стягнення грошей з компанії "Гаджибей", пов'язаної з олігархом Ігорем Коломойським. Тепер НБУ буде зобов'язаний стягнути борги Коломойського, а саме 7,6 мільярда гривень, з рахунків вже державного "Приватбанку".

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Компанія "Гаджібей" є заставодавцем за кредитом рефінансування, який НБУ видав "Приватбанку".

Тоді власниками банку були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. У справі компанії "Гаджібей" Госпсуд Одеської області і Північно-західний апеляційний суд фактично обмежили НБУ у можливостях стягнення боргів по кредитах рефінансування, скасувавши можливість повертати борги шляхом стягнення заставного майна. Це суперечить закону "Про Національний банк України".

Що означає програш НБУ?

Таке рішення створює ризик, коли ексвласники "Приватбанку" зможуть уникнути відповідальності за невиконання взятих на себе зобов'язань, – зауважив Віктор Григорчук, начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Національного банку.

Крім того, така позиція, коли суд своїм рішенням обмежує право кредитора на обрання будь-якого з передбачених законом способу задоволення кредиторських вимог, створює правову невизначеність і порушує права не тільки Національного банку, а й інших кредиторів, які намагаються стягнути заборгованість у передбачений законом спосіб,

– сказав Віктор Григорчук.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що такі рішення українських судів нівелюють ініціативи уряду щодо залучення капіталу в країну.

Верховний Суд вирішив, що Нацбанк не може вимагати з Коломойського за кредитами рефінансування, за якими було особисте поручительство олігарха. А треба вимагати з держави. А Коломойський ні до чого. А ви ще питаєте, чи зможемо ми привести інвесторів з Давосу. Поки навіть Верховний Суд приймає такі рішення, з Давосу можна привозити тільки шапки,

– іронізує Фурса.

А от економічний експерт Тарас Козак вважає, що рішення суду не несе великої загрози для інвестиційного клімату України.

Це більш-менш законне рішення, оскільки по документам гроші винен "Приватбанк". Така сума є на рахунках вже тепер державного банку, то чому б не списати їх на користь кредитора – Нацбанку. Є питання чи рішення справедливе, оскільки Коломойський підозрюється у тому, що незаконно виводив гроші з банку,

– сказав Тарас Козак у коментарі 24 каналу.

Експерт упевнений, що рішення Верховного Суду України не повинно налякати потенційних інвесторів. Інша справа, якщо Приватбанк таки повернеться в руки його колишніх власників – Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова. В такому разі інвестиційний клімат буде безумовно зіпсований, вважає експерт.

Проте, аналогічний ризик відразу ж з’явиться за іншими стабілізаційними кредитами, виданими НБУ банкам, вважають економісти. За даними НБУ, заборгованість неплатоспроможних банків за кредитами рефінансування станом на 1 січня 2020 складає 44 млрд грн.

Нагадаємо, що Коломойський також хоче через суд Києва визнати недійсними всі його особисті поруки. Наступне засідання відбудеться 28 січня 2020 року. Також НБУ подав позов в Женевський суд з вимогою, щоб Коломойський виконав свої поруки.

Що відомо про позови НБУ проти Коломойського? У 2018 році Національний банк подав 148 позовів проти ексвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського та пов’язаних із ним 32 компаній – майнових поручителів. У НБУ нагадали, що загалом суди ухвалили вже 24 рішення на користь НБУ про стягнення за зобов’язаннями "Приватбанку" на загальну суму 1,36 мільярда гривень. Коломойський хоче через суд Києва визнати недійсними усі його особисті поруки. Також НБУ подав позов у Женевський суд з вимогою, щоб Коломойський виконав свої поруки. Аналогічний ризик відразу ж з’явиться за іншими стабілізаційними кредитами, виданими НБУ банкам. За даними НБУ, заборгованість неплатоспроможних банків за кредитами рефінансування станом на 1 січня 2020 складає 44 мільярдів гривень.

Окрім справи НБУ ще існує провадження самого Приватбанку до Ігоря Валерійовича в англійському суді. Хочемо нагадати, що там український олігарх втратив перевагу.

Чого домагається державний "Приватбанк" в англійському суді? Банк вимагає через суд у колишніх власників-олігархів компенсації за завдану фінустанові шкоду. Сума значна – 1,9 мільярда доларів плюс відсотки. Відсотків на таку суму, як повідомляв сам банк, капає близько 500 тисяч доларів на день! Станом на зараз сума компенсації вже зросла приблизно до 3 мільярдів доларів. А за прогнозами, судовий розгляд в Лондоні відбудеться не раніше 2021 року.

Варто також згадати, що Кабінет міністрів України підготував законопроект, який забороняє повертати збанкрутілі банки їх колишнім власникам. Влада намагається захистити Приватбанк від зазіхань на нього олігарха Ігоря Коломойського та його колеги Геннадія Боголюбова.

Націоналізація "Приватбанку":

18 грудня 2016 року Нацбанк заявив, що "Приватбанк" став неплатоспроможним, та звернувся до Кабміну з пропозицією націоналізувати його. Для того, щоб врятувати банк, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки. Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Ігоря Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу оскаржили це рішення.

15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.

Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.

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