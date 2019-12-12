"Приватбанк" не повернуть Коломойському? Що означає нова ініціатива Кабміну

Кабінет міністрів України підготував законопроект, який забороняє повертати збанкрутілі банки їх колишнім власникам. Влада намагається захистити Приватбанк від зазіхань на нього олігарха Ігоря Коломойського та його колеги Геннадія Боголюбова.

Історія з поверненням Приватбанку Коломойському набрала обертів одразу після інавгурації Володимира Зеленського. Олігарх тріумфально повернувся в Україну й активно зайнявся питанням повернення установи.

Читати також: Осінь олігарха: Коломойський втратив перевагу у війні за "Приватбанк"

Проте його очікували невдачі – спочатку він програв у Лондонському суді, а тепер український уряд на законодавчому рівні хоче заборонити саму можливість повернення неплатоспроможних банків їх колишнім власникам. Відповідний документ був направлений на розгляд Верховної Ради.

Чи забороняє закон Коломойському повернути Приватбанк?

Проект закону під назвою "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи" змінює законодавство, яке стосується виведення неплатоспроможних банків з ринку.

Документ передбачає зміни в ситуаціях, коли держава в особі Міністерства фінансів може стати власником неплатоспроможного банку.

Зокрема, внесено ряд змін до статті 41 закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", згідно з якою Приватбанк був виведений з ринку.

Саме зміни до цієї статті передбачають заборону для власників неплатоспроможних банків отримувати фінансові установи назад у власність.

Разом з тим експерти не знайшли у внесених до статей змінах прямої заборони на повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам, пише Економічна правда. Це питання потребує окремого юридичного тлумачення.

Важливо! Справа "Приватбанку": деталі законопроєкту, який Київ пообіцяв МВФ

Серед інших новацій закону:

Переписаний розділ про істотну участь в капіталі банку та його структуру власності. Все досить жорстко і під контролем НБУ. Детально прописаний порядок набуття/збільшення істотної участі. Якщо збільшення/набуття істотної участі не було погоджено з Нацбанком, він може тимчасово позбавити такого власника використання права голосу та/або вимагати відчуження відповідних акцій банку.

Прописуються зобов’язання банків дотримуватися нормативів НБУ - ліквідності, капіталу та інше.

НБУ отримує право вимагати зміни складу ради або правління банку, якщо НБУ вважає що ці особи неефективні. Керівники банків зобов’язуються запобігати появі конфлікту інтересів.

Уточнюється поняття банківської таємниці: рішення про визнання банку неплатоспроможним є банківською таємницею. Прописуються умови поширення інформації, яка відноситься до банківської таємниці. Розкриття банківської таємниці Нацбанком можливе у трьох випадках: на запит фізособи, на запит юрособи (за певних обставин), за рішенням суду.

В процесі оскарження рішення НБУ позивач має право на компенсацію заподіяних йому "реальних збитків".

МВФ уважно стежить за розвитком ситуації з Приватбанком. Фонд хоче бути впевнений, що Україна не допустить відкату банківської реформи і що гроші платників податків, витрачені на очистку Приватбанку, повернуться державі.

Ухвалення цього закону також прискорить офіційне підписання програми співпраці з МВФ і отримання першого траншу по ній.

Читайте ще: Повернення "Приватбанку" Коломойському: Гончарук ініціював гучний законопроєкт

Коломойський та Зе

Отже, український уряд робить все аби отримати нову позику. На кон поставили навіть зв'язки Коломойського з Зеленським.

Невже дружба між Ігорем Валерійовичем й президентом України закінчилась? Експерти зазначають, що Зеленський усіма можливими способами намагається "відмитися" від зав’язків з олігархом.

"Не можна заперечувати бажання олігарха впливати на політику Банкової. Одним з доказів тому є претензії Олександра Ткаченка, колишнього гендиректора телеканалу Коломойського "1+1", на посаду голови КМДА", – зазначає політолог Олексій Гарань.

Але стосунки Ігоря Валерійовича з самим Зеленським – доволі суперечливі. Президенту не потрібен вплив олігарха. Варто розуміти, що навколо Зе є різні групи впливу, між якими йде боротьба. І занадто сильний Коломойський їм не потрібен,

– каже політолог.

Зеленський та його команда пробуватимуть обмежити Коломойського. Зв'язок з олігархом, який приписують Зеленському, – є негативним фактором для президента.

Актуально: "Дискримінує" російськомовних: хто хоче скасувати закон про мову