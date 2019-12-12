"Приватбанк" не вернут Коломойскому? Что означает новая инициатива Кабмина

Кабинет министров Украины подготовил законопроект, запрещающий возвращать обанкротившиеся банки их бывшим владельцам. Власть пытается защитить Приватбанк от посягательств на него олигарха Игоря Коломойского и его коллеги Геннадия Боголюбова.

История с возвращением Коломойскому Приватбанка набрала обороты сразу после инаугурации Владимира Зеленского. Олигарх триумфально вернулся в Украину и активно занялся вопросом возвращения учреждения.

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Однако его ожидали неудачи – сначала он проиграл в Лондонском суде, а теперь украинское правительство на законодательном уровне хочет запретить саму возможность возвращения неплатежеспособных банков их бывшим владельцам. Соответствующий документ был направлен на рассмотрение Верховной Рады.

Запрещает ли закон Коломойскому вернуть Приватбанк?

Проект закона под названием "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы" меняет законодательство, касающееся вывода неплатежеспособных банков с рынка.

Документ предусматривает изменения в ситуациях, когда государство в лице Министерства финансов может стать владельцем неплатежеспособного банка.

В частности, внесен ряд изменений в статье 41 закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц", согласно которой Приватбанк был выведен с рынка.

Именно изменения в этой статье предусматривают запрет для владельцев неплатежеспособных банков получать финансовые учреждения обратно в собственность.

Вместе с тем эксперты не нашли в внесенных изменениях статей прямого запрета на возврат бывшим владельцам неплатежеспособных банков, пишет Экономическая правда. Этот вопрос требует отдельного юридического толкования.

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Среди других новаций закона:

Переписан раздел о существенном участии в капитале банка и его структуре собственности. Все достаточно жестко и под контролем НБУ. Детально прописан порядок приобретения/увеличения существенного участия. Если увеличение / приобретение существенного участия не было согласовано с Нацбанком, он может временно лишить такого владельца использования права голоса и / или требовать отчуждения соответствующих акций банка.

Прописываются обязательства банков соблюдать нормативы НБУ по ликвидности, капиталу и прочее.

НБУ получает право требовать изменения состава совета или правления банка, если НБУ считает, что эти лица неэффективны. Руководители банков обязуются предотвращать появление конфликта интересов.

Уточняется понятие банковской тайны: решение о признании банка неплатежеспособным является банковской тайной. Прописываются условия распространения информации, которая относится к банковской тайне. Раскрытие банковской тайны Нацбанком возможно в трех случаях: на запрос физлица, на запрос юрлица (при определенных обстоятельствах), по решению суда.

В процессе обжалования решения НБУ истец имеет право на компенсацию причиненных ему "реальных убытков".

МВФ внимательно следит за развитием ситуации с Приватбанком. Фонд хочет быть уверенным, что Украина не допустит отката банковской реформы и что деньги налогоплательщиков, потраченные на очистку Приватбанка, вернутся государству.

Принятие этого закона также ускорит официальное подписание программы сотрудничества с МВФ и получения первого транша по ней.

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Коломойский и Зе

Итак, украинское правительство делает все, чтобы получить новую ссуду. На кон поставили даже связи Коломойского с Зеленским.

Неужели дружба между Игорем Валерьевичем и президентом Украины закончилась? Эксперты отмечают, что Зеленский всеми возможными способами пытается "отмыться" от связей с олигархом.

"Нельзя отрицать желание олигарха влиять на политику Банковой. Одним из доказательств тому является претензии Александра Ткаченко, бывшего гендиректора телеканала Коломойского "1+1", на должность главы КГГА", – отмечает политолог Алексей Гарань.

Но отношения Игоря Валерьевича с самим Зеленским – довольно противоречивы. Президенту не нужно влияние олигарха. Стоит понимать, что вокруг Зе есть разные группы влияния, между которыми идет борьба. И слишком сильный Коломойский им не нужен,

– говорит политолог.

Зеленский и его команда будут пробовать ограничить Коломойского. Связь с олигархом, который приписывают Зеленскому, – является негативным фактором для президента.

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