Дело Приватбанка: детали законопроекта, который Киев пообещал МВФ
Появился текст законопроекта о защите иммунитета НБУ и национализированных банков от экс-владельцев и недобросовестных судей. Накануне правительство подало его в Верховную Раду.
Пока текст документа недоступен для общественности, но его получило НВ.
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Принятие закона является одним из требований Международного валютного фонда. Документ должен урегулировать вывод из рынка неплатежеспособных банков и не позволить возвращать их экс-владельцам. Его инициатором выступил украинский премьер Алексей Гончарук.
В целом все изменения в законодательство можно сгруппировать в три блока
- Совершенствование деятельности банков, в частности путем усиления корпоративного управления. "Международный опыт и наработанная Национальным банком правоприменительная практика свидетельствует о необходимости упорядочения и детализации норм по приобретению существенной доли в банке", – поясняется в записке. Кроме того, законопроектом улучшается положение относительно связанных лиц.
- Улучшение законодательных норм, определяющих особенности судебного производства по делам о выводе банков из рынка. "С 2014 года Национальным банком процедура вывода банков с рынка была применена к 104 банкам. Несмотря на принимаемые меры, некоторые банки, используя несовершенную судебную систему, пытаются снова вернуться на рынок. Это создает системные риски для финансовой стабильности, поскольку судебная система используется владельцами нежизнеспособных банков как квазилегитимный инструмент, нивелируя усилия Национального банка, направленные на очищение и оздоровление банковской системы", – поясняют авторы законопроекта.
- Обновленный механизм вывода банков из рынка. "Предложенные изменения позволят обеспечить оперативность, эффективность процедур, которые должны быть применены Фондом для сохранения стоимости имущества (активов) банка и снятия социальной напряженности в обществе среди вкладчиков и кредиторов такого банка", – говорится в пояснительной записке.
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Основные изменения, которые предусматривает законопроект
- НБУ будет анализировать наличие и уровень коллективной пригодности в банках. За несоответствие сможет инициировать изменение персонального состава совета и правления финучреждения. Коллективная пригодность – наличие у членов совета и правления общих навыков, знаний, профессионального опыта, чтобы управлять банком.
- Вводится понятие внутренней ликвидности и достаточности ликвидности банка, которые он обязан поддерживать. Условия для них утверждает НБУ. Банкам запретят распределять дивиденды, если это будет создавать угрозу уменьшению капитала банка.
- Детализировали порядок подачи документов в НБУ для того, чтобы купить существенную долю в банке. Если операцию проведут без согласия регулятора, то Нацбанк может признать ее недействительной.
- Уточняется понятие связанных лиц. Банки сами будут проверять, не является ли лицо, с которым он заключает договор, связанным с ним. Кроме того, НБУ может самостоятельно определять связанных с банком лиц.
- Добавлены также нормы, по которым банкам запрещается выдавать кредиты любому лицу для: погашения им каких-либо обязательств перед связанным с банком лицом, приобретать активы связанного с банком лица, кроме производимой им продукции; покупать ценные бумаги связанного с банком лица.
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Об обжаловании решения о выводе банков с рынка
- Обжалование будет устанавливаться Кодексом административного судопроизводства.
- Если решение НБУ отменят, банки будут иметь право на компенсацию. При этом, доказывать причиненный ущерб должны будут те, кто воспользовался таким правом. Например, Коломойский должен будет сам доказать, что ему был нанесен ущерб в 2 миллиарда долларов за национализацию Приватбанка, чтобы получить компенсацию.
- Размер убытка, который можно будет взыскать с НБУ, если его решение было признано противоправным, будет ограничиваться размером реальных убытков. Он определяется с применением международных стандартов финансовой отчетности, подтвержденной международной аудиторской компанией. Размер ущерба владельца банка определяется пропорционально принадлежащим ему корпоративным правам финучреждения.
- Гражданский процессуальный кодекс Украины будет дополнен тем, что только Верховный суд будет рассматривать дела, связанные с убытком через индивидуальные решения НБУ, Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Кабмина, связанные с выведением банков из рынка. А апелляции будут рассматривать в Большой палате Верховного Суда.
- Усиливается защита Нацбанка. Норма будет касаться и экспортеров Нацбанка. Так, в законе о НБУ прописывается, что регулятор обеспечивает правовую защиту его сотрудникам, против которых были поданы иски для привлечения их к административной или уголовной ответственности за профессиональную деятельность.
- Суд не имеет права остановить действие решений НБУ или полномочия его должностных лиц, а только может определить их законность.
- В Кодекс административного судопроизводства внесут уточнение о недопуске обеспечения иска путем приостановления решений ФГВФЛ о назначении уполномоченных лиц и относительно осуществления временной администрации или ликвидации банка. Аналогично и с решениями НБУ.
- Предполагается, что Уголовный кодекс будет дополнен нормой, которой не допускается арест активов банков, которые выводятся из рынка.
Коротко о национализации "Приватбанка"
- Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (наибольшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решил национализировать Приватбанк, тогда крупнейший на украинском рынке банк.
- Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию в более чем 155 миллиардов гривен.
- Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в иностранных юрисдикциях).
- Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.
- 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.
- Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути.