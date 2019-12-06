Украина не получит денег МВФ до конца 2019 года, – СМИ

Украина не успеет получить окончательное решение Совета директоров Международного валютного фонда до конца 2019 года. В то же время, правительство надеется, что меморандум с Фондом получится подписать еще в декабре.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники во власти.

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В частности, один из собеседников издания заявил, что для того, чтобы попасть на декабрьское заседание Совета МВФ, нужно было, чтобы нужные законы до текущего момента уже были проголосованы в парламенте.

Говорится, прежде всего, об изменениях в закон "О системе гарантирования вкладов" (в том числе, позиции, которые касаются возможной ренационализации Приватбанка, а также взыскание долгов владельцев других банков-банкротов). Законопроекты должны были попасть в Раду еще в конце ноября.

На данный момент завершен процесс согласования текста изменений между украинскими госструктурами и МВФ.

Правительство, как и раньше рассчитывает, что меморандум будет подписан в ближайшее время и Украина получит SLA (Staff Level Agreement – принципиальное согласие Фонда кредитовать страну) еще в этом году.

Следующая возможность официально получить программу Фонда в Украины будет в феврале, когда руководство МВФ впервые соберется после перерыва на рождественские праздники.

Важно! СМИ со ссылками на собственные источники пишут, что миссия МВФ уехала из Украины без результатов. Два вопроса для МВФ – олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ.

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