Украина не получит денег МВФ до конца 2019 года, – СМИ
Украина не успеет получить окончательное решение Совета директоров Международного валютного фонда до конца 2019 года. В то же время, правительство надеется, что меморандум с Фондом получится подписать еще в декабре.
Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники во власти.
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В частности, один из собеседников издания заявил, что для того, чтобы попасть на декабрьское заседание Совета МВФ, нужно было, чтобы нужные законы до текущего момента уже были проголосованы в парламенте.
Говорится, прежде всего, об изменениях в закон "О системе гарантирования вкладов" (в том числе, позиции, которые касаются возможной ренационализации Приватбанка, а также взыскание долгов владельцев других банков-банкротов). Законопроекты должны были попасть в Раду еще в конце ноября.
На данный момент завершен процесс согласования текста изменений между украинскими госструктурами и МВФ.
Правительство, как и раньше рассчитывает, что меморандум будет подписан в ближайшее время и Украина получит SLA (Staff Level Agreement – принципиальное согласие Фонда кредитовать страну) еще в этом году.
Следующая возможность официально получить программу Фонда в Украины будет в феврале, когда руководство МВФ впервые соберется после перерыва на рождественские праздники.
Важно! СМИ со ссылками на собственные источники пишут, что миссия МВФ уехала из Украины без результатов. Два вопроса для МВФ – олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ.
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Переговоры с МВФ: главное
- Миссия МВФ прибыла в Киев 14 октября, чтобы обсудить с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования на 5-10 миллиардов долларов.
- Эта программа будет направлена на сохранение макроэкономической стабильности государства и введения глубоких структурных реформ.
- Украинское правительство и Нацбанк надеются, что новая программа с МВФ будет принята в декабре.
- Это позволит получить первый транш (часть кредита) по программе еще до конца 2019 года.
- НБУ ожидает, что транш составит около 2 миллиардов долларов.