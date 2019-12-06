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      Україна не отримає грошей МВФ до кінця 2019 року, – ЗМІ

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      Володимир Зеленський та уряд сподіваються підписати меморандум з МВФ / president.gov.ua

      Україна не встигне отримати остаточне рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду до кінця 2019 року. Водночас, уряд сподівається, що меморандум з Фондом вийде підписати ще в грудні.

      Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на джерела у владі.

      До теми: МВФ проти Коломойського: чи піде влада на компроміс з олігархом

      Зокрема, один із співрозмовників видання заявив, що для того, аби потрапити на грудневе засідання Ради МВФ, потрібно було, щоб потрібні закони до поточного моменту вже були проголосовані у парламенті.

      Мовиться, насамперед, про зміни у закон "Про систему гарантування вкладів" (в тому числі, позиції, які стосуються можливої ​​ренаціоналізації ПриватБанку, а також стягнення боргів власників інших банків-банкрутів). Законопроєкти повинні були потрапити в Раду ще в кінці листопада.

      На даний момент завершено процес узгодження тексту змін між українськими госутруктурамі і МВФ.

      Уряд, як і раніше розраховує, що меморандум буде підписаний найближчим часом і Україна отримає SLA (Staff Level Agreement – принципову згоду Фонду кредитувати країну) ще в цьому році.

      Наступна можливість офіційно отримати програму Фонду у України буде у лютому, коли керівництво МВФ вперше збереться після перерви на різдвяні свята.

      Важливо! ЗМІ із посиланнями на власні джерела пишуть, що місія МВФ поїхала з України без результатів. Два питання для МВФ – олігарх Ігор Коломойський і незалежність НБУ.

      До теми: Гончарук та Маркарова зустрілися з місією МВФ: про що говорили

      Переговори з МВФ: головне

      • Місія МВФ прибула до Києва 14 жовтня, щоб обговорити з представниками української влади нову трирічну програму розширеного кредитування на 5-10 мільярдів доларів.
      • Ця програма буде спрямована на збереження макроекономічної стабільності держави та запровадження глибоких структурних реформ.
      • Українські уряд та Нацбанк сподіваються, що нову програму з МВФ буде ухвалено в грудні.
      • Це дозволить отримати перший транш (частину кредиту) за програмою ще до кінця 2019 року.
      • НБУ очікує, що транш становитиме близько 2 мільярдів доларів.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України НБУ МВФ Транш МВФ Приватбанк
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