Україна не отримає грошей МВФ до кінця 2019 року, – ЗМІ

Україна не встигне отримати остаточне рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду до кінця 2019 року. Водночас, уряд сподівається, що меморандум з Фондом вийде підписати ще в грудні.

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на джерела у владі.

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Зокрема, один із співрозмовників видання заявив, що для того, аби потрапити на грудневе засідання Ради МВФ, потрібно було, щоб потрібні закони до поточного моменту вже були проголосовані у парламенті.

Мовиться, насамперед, про зміни у закон "Про систему гарантування вкладів" (в тому числі, позиції, які стосуються можливої ​​ренаціоналізації ПриватБанку, а також стягнення боргів власників інших банків-банкрутів). Законопроєкти повинні були потрапити в Раду ще в кінці листопада.

На даний момент завершено процес узгодження тексту змін між українськими госутруктурамі і МВФ.

Уряд, як і раніше розраховує, що меморандум буде підписаний найближчим часом і Україна отримає SLA (Staff Level Agreement – принципову згоду Фонду кредитувати країну) ще в цьому році.

Наступна можливість офіційно отримати програму Фонду у України буде у лютому, коли керівництво МВФ вперше збереться після перерви на різдвяні свята.

Важливо! ЗМІ із посиланнями на власні джерела пишуть, що місія МВФ поїхала з України без результатів. Два питання для МВФ – олігарх Ігор Коломойський і незалежність НБУ.

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