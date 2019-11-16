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      Гончарук та Маркарова зустрілися з місією МВФ: про що говорили

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      Гончарук та Маркарова зустрілися з місією МВФ / www.kmu.gov.ua

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністерка фінансів України Оксана Маркарова зустрілися з керівником місії Міжнародного валютного фонду Роном ван Роденом та економістом Габором Пулою. Вони говорили про умови відкриття трирічної програми фінансування.

      Керівники місії МВФ зазначили, що реформи, які зробив новий український уряд є важливими. А також висловили сподівання на підтримку і прискорення їхнього темпу, повідомили у пресслужбі Кабміну.

      Читайте також: Вибухи в Балаклії: Гончарук відреагував на смерть двох військових 

      Йдеться про такі реформи:

      • Скасування мораторію на продаж землі. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №2178-10, голосування у другому читанні, швидше за все, відбудеться у грудні. Тож цілком ймовірно, що уже з 1 жовтня 2020 року українці зможуть продавати землю сільськогосподарського призначення.
         
      • Закон про анбандлінг "Нафтогазу". Верховна Рада України 15 листопада усунула неузгодженості з європейськими нормами та розблокувала підписання закону про відокремлення газотранспортної системи України від "Нафтогазу". Цього ж дня документ підписав Президент України Володимир Зеленський.

      Гончарук зазначив, що Україна продемонструвала та продовжує демонструвати швидке та успішне втілення реформ, задекларованих президентом, урядом і парламентом.

      Ми сподіваємося на узгодження нової довгострокової програми розширеного фінансування, яка підтримає наші зусилля, спрямовані на прискорення економічного зростання,
      – заявив Олексій Гончарук.


      Місія МВФ в Україні

      Дивіться програму "Кома" про те, як працюють транші МВФ:

       

      До слова, місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві 14 листопада. За прогнозами Нацбанку, Україна може отримати 2 мільярди доларів від фонду у 2019 році та ще по 2 мільярди у 2020 й 2021 роках.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада МВФ Транш МВФ Олексій Гончарук Реформи Нафтогаз Ринок землі
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