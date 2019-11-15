Вибухи в Балаклії: Гончарук відреагував на смерть двох військових

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив почати термінову перевірку через вибухи на території артилерійської бази Балаклії, де загинули двоє військовослужбовців.

Гончарук висловив співчуття родинам загиблих військових, про це написав на своїй твітер-сторінці.

Основне: Вибухи боєприпасів у Балаклії, є загиблі: фото, відео

Він зазначив, що "всім пораненим в результаті події надається невідкладна медична допомога".

За фактами цієї трагедії в Балаклії доручаю терміново почати перевірку. Місцевим мешканцям та об’єктам інфраструктури в Балаклії нічого не загрожує. Сховища боєприпасів у безпеці,

– наголосив прем'єр.

Співчуття родинам двох загиблих військовослужбовців внаслідок надзвичайної ситуації в Балаклії. — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) 15 листопада 2019 р.

Чому в Балаклії знову вибухи?

Там 15 листопада знову вибухали боєприпаси у районі військового складу в Балаклії. Загинули двоє військових, ще четверо отримали поранення. У мережі також публікували відео, на якому видно, що з боку складу валить густий дим, і вибухають снаряди.

У Міноборони пояснили, що на арсеналі проводили планове знищення залишків боєприпасів та їхніх елементів у спеціально обладнаному для цього місці – котловані. Ці боєприпаси не можна було транспортувати. Саме через утилізацію пролунало близько 20 вибухів.

Що відомо про попередні вибухи в Балаклії?

Вперше потужний вибух на військовій базі в Балаклії прогримів у ніч на 23 березня 2017 року. Саме в цьому місті розташований найбільший в Україні склад боєприпасів. Вибух був настільки потужний, що його відчули в навколишніх містах і селах, а вогонь було видно за десятки кілометрів від міста. Тоді, за офіційними даними, загинула 2 людина, 4 зазнали поранень, було пошкоджено 265 будівель.

Вдруге вибухи прогриміли 3 травня 2018 року, а ще спалахнула пожежа. Це сталося поблизу військової частини А 1352 біля Балаклії. За даними військових, тоді загорілася суха трава, через що і почали детонувати поодинокі боєприпаси на площі близько 35 гектарів. Згодом пожежу вдалося локалізувати, а в ЗСУ повідомили, що вибухи припинилися.