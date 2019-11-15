18:03
15 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Медвєдєв ставить пенсіонерів на коліна. Чому Ким Чен Ин дружить з Путіним
      Вєсті Кремля
      22:03, 14 листопада
      Вєсті.UA: Тимошенко винесла вирок Зеленському. Епічне повернення Онищенка
      Вєсті.UA
      20:37, 14 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Вибухи в Балаклії: Гончарук відреагував на смерть двох військових

      603 Читать новость на русском
      Гончарук відреагував на вибухи в Балаклії та смерть двох військових / president.gov.ua

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив почати термінову перевірку через вибухи на території артилерійської бази Балаклії, де загинули двоє військовослужбовців.

      Гончарук висловив співчуття родинам загиблих військових, про це написав на своїй твітер-сторінці.

      Основне: Вибухи боєприпасів у Балаклії, є загиблі: фото, відео

      Він зазначив, що "всім пораненим в результаті події надається невідкладна медична допомога".

      За фактами цієї трагедії в Балаклії доручаю терміново почати перевірку. Місцевим мешканцям та об’єктам інфраструктури в Балаклії нічого не загрожує. Сховища боєприпасів у безпеці,
      – наголосив прем'єр. 

      Чому в Балаклії знову вибухи?

      Там 15 листопада знову вибухали боєприпаси у районі військового складу в Балаклії. Загинули двоє військових, ще четверо отримали поранення. У мережі також публікували відео, на якому видно, що з боку складу валить густий дим, і вибухають снаряди.

      У Міноборони пояснили, що на арсеналі проводили планове знищення залишків боєприпасів та їхніх елементів у спеціально обладнаному для цього місці – котловані. Ці боєприпаси не можна було транспортувати. Саме через утилізацію пролунало близько 20 вибухів.

      Що відомо про попередні вибухи в Балаклії?

      Вперше потужний вибух на військовій базі в Балаклії прогримів у ніч на 23 березня 2017 року. Саме в цьому місті розташований найбільший в Україні склад боєприпасів. Вибух був настільки потужний, що його відчули в навколишніх містах і селах, а вогонь було видно за десятки кілометрів від міста. Тоді, за офіційними даними, загинула 2 людина, 4 зазнали поранень, було пошкоджено 265 будівель.

      Вдруге вибухи прогриміли 3 травня 2018 року, а ще спалахнула пожежа. Це сталося поблизу військової частини А 1352 біля Балаклії. За даними військових, тоді загорілася суха трава, через що і почали детонувати поодинокі боєприпаси на площі близько 35 гектарів. Згодом пожежу вдалося локалізувати, а в ЗСУ повідомили, що вибухи припинилися.

      У Балаклії загинули двоє військових, ще четверо зазнали поранень
      сьогодні
      8235
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Збройні сили України Зброя Вибухи у Балаклії Олексій Гончарук Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ведучі 24 каналу відверто про роботу на телебаченні: щире відео
      сьогодні , 18:00 Ведучі 24 каналу відверто про роботу на телебаченні: щире відео
      12
      Вибухи у Балаклії: де ще в Україні вибухали боєприпаси
      сьогодні , 17:45 Вибухи у Балаклії: де ще в Україні вибухали боєприпаси
      Євгенія Мазур 6119
      Стенограма першої розмови Трампа і Зеленського: повний переклад
      сьогодні , 17:05 Стенограма першої розмови Трампа і Зеленського: повний переклад
      Ірина Юрковська 2158
      Про квартиру Януковича і наповнення держбюджету України, – інтерв'ю з головою АРМА
      сьогодні , 17:01 Про квартиру Януковича і наповнення держбюджету України, – інтерв'ю з головою АРМА
      Ірина Поліщук 246
      Українці відрізняються від росіян прагненням до свободи, – Neue Zürcher Zeitung
      сьогодні , 17:00 Українці відрізняються від росіян прагненням до свободи, – Neue Zürcher Zeitung
      Світові Медіа 289
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук