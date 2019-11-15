Взрывы в Балаклее: Гончарук отреагировал на смерть двух военных

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил начать срочную проверку из-за взрывов на территории артиллерийской базы Балаклеи, где погибли двое военнослужащих.

Гончарук выразил соболезнования семьям погибших военных, об этом написал на своей твиттер-странице.

Основное: Взрывы боеприпасов в Балаклее, есть погибшие: фото, видео

Он отметил, что "всем раненым в результате происшествия оказывается неотложная медицинская помощь".

По фактам этой трагедии в Балаклее поручаю срочно начать проверку. Местным жителям и объектам инфраструктуры в Балаклее ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности,

– подчеркнул премьер.

Співчуття родинам двох загиблих військовослужбовців внаслідок надзвичайної ситуації в Балаклії. — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) 15 листопада 2019 р.

Почему в Балаклее снова взрывы?

Там 15 ноября снова взрывались боеприпасы в районе военного склада. Погибли двое военных, еще четверо получили ранения. В сети также публиковали видео, на котором видно, что со стороны состава валит густой дым, и взрываются снаряды.

В Минобороны объяснили, что на арсенале проводили плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном для этого месте – котловане. Эти боеприпасы нельзя было транспортировать. Именно из-за утилизации прозвучало около 20 взрывов.

Что известно о предыдущих взрывах в Балаклее?

Впервые мощный взрыв на военной базе в Балаклее прогремел в ночь на 23 марта 2017 года. Именно в этом городе расположен крупнейший в Украине склад боеприпасов. Взрыв был настолько мощный, что его почувствовали в окружающих городах и селах, а огонь был виден за десятки километров от города. Тогда, по официальным данным, погибли 2 человека, 4 получили ранения, было повреждено 265 зданий.

Второй раз взрывы прогремели 3 мая 2018 года, а еще вспыхнул пожар. Это произошло вблизи военной части А 1352 возле Балаклеи. По данным военных, тогда загорелась сухая трава, из-за чего и начали детонировать отдельные боеприпасы на площади около 35 гектаров. Впоследствии пожар удалось локализовать, а в ВСУ сообщили, что взрывы прекратились.