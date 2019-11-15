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      Взрывы в Балаклее: Гончарук отреагировал на смерть двух военных

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      Гончарук отреагировал на взрывы в Балаклее и смерть двух военных

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил начать срочную проверку из-за взрывов на территории артиллерийской базы Балаклеи, где погибли двое военнослужащих.

      Гончарук выразил соболезнования семьям погибших военных, об этом написал на своей твиттер-странице.

      Основное: Взрывы боеприпасов в Балаклее, есть погибшие: фото, видео

      Он отметил, что "всем раненым в результате происшествия оказывается неотложная медицинская помощь".

      По фактам этой трагедии в Балаклее поручаю срочно начать проверку. Местным жителям и объектам инфраструктуры в Балаклее ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности,
      –  подчеркнул премьер.

       

       

      Почему в Балаклее снова взрывы?

      Там 15 ноября снова взрывались боеприпасы в районе военного склада. Погибли двое военных, еще четверо получили ранения. В сети также публиковали видео, на котором видно, что со стороны состава валит густой дым, и взрываются снаряды.

      В Минобороны объяснили, что на арсенале проводили плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном для этого месте –  котловане. Эти боеприпасы нельзя было транспортировать. Именно из-за утилизации прозвучало около 20 взрывов.

      Что известно о предыдущих взрывах в Балаклее?

      Впервые мощный взрыв на военной базе в Балаклее прогремел в ночь на 23 марта 2017 года. Именно в этом городе расположен крупнейший в Украине склад боеприпасов. Взрыв был настолько мощный, что его почувствовали в окружающих городах и селах, а огонь был виден за десятки километров от города. Тогда, по официальным данным, погибли 2 человека, 4 получили ранения, было повреждено 265 зданий.

      Второй раз взрывы прогремели 3 мая 2018 года, а еще вспыхнул пожар. Это произошло вблизи военной части А 1352 возле Балаклеи. По данным военных, тогда загорелась сухая трава, из-за чего и начали детонировать отдельные боеприпасы на площади около 35 гектаров. Впоследствии пожар удалось локализовать, а в ВСУ сообщили, что взрывы прекратились.

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Вооруженные силы Украины Взрывы в Балаклее Новости Украины Новости политики Оружие Алексей Гончарук
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