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      Гончарук и Маркарова встретились с миссией МВФ: о чем говорили

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      Гончарук и Маркарова встретились с миссией МВФ / www.kmu.gov.ua

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Украины Оксана Маркарова встретились с руководителем миссии Международного валютного фонда Роном ван Роденом и экономистом Габором Пулой. Они говорили об условиях открытия трехлетней программы финансирования.

      Руководители миссии МВФ отметили, что реформы, которые сделало новое украинское правительство, важны. А также выразили надежду на поддержку и ускорение их темпа, сообщили в пресс-службе Кабмина.

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      Речь идет о таких реформах:

      • Отмена моратория на продажу земли. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2178-10, голосование во втором чтении, скорее всего, состоится в декабре. Поэтому вполне вероятно, что уже с 1 октября 2020 года украинцы смогут продавать землю сельскохозяйственного назначения.
      • Закон об анбандлинге "Нафтогаза". Верховная Рада Украины 15 ноября устранила несогласованность с европейскими нормами и разблокировала подписание закона об отделении газотранспортной системы Украины от "Нафтогаза". В этот же день документ подписал Президент Владимир Зеленский.

      Гончарук отметил, что Украина продемонстрировала и продолжает демонстрировать быстрое и успешное воплощение реформ, задекларированных президентом, правительством и парламентом.

      Мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования, которая поддержит наши усилия, направленные на ускорение экономического роста,
      – заявил Алексей Гончарук.


      Миссия МВФ в Украине

      Смотрите программу "Кома" о том, как работают транши МВФ:

      К слову, миссия Международного валютного фонда начала работу в Киеве 14 ноября. По прогнозам Нацбанка, Украина может получить 2 миллиарда долларов от фонда в 2019 году и еще по 2 миллиарда в 2020 и 2021 годах.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада МВФ Транш МВФ Рынок земли Нафтогаз Реформы Алексей Гончарук
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