Справа на 7,6 мільярда гривень: олігарх Коломойський виграв суд проти НБУ і "Приватбанку"

Верховний суд України відхилив касаційну скаргу НБУ про скасування рішень судів першої інстанції у справі про стягнення коштів з компанії "Гаджібей", що пов'язана з ексвласником "Приватбанку" Ігорем Коломойським.

Тепер НБУ буде зобов'язаний стягнути борги Коломойського, а саме 7,6 мільярда гривень, з рахунків вже державного "Приватбанку". Про це повідомила пресслужба НБУ на своїй фейсбук-сторінці.

До теми: Коломойський хоче, аби його борг у 44 мільярди списали з "Приватбанку"

Коротко про справу

Компанія "Гаджібей" є заставодавцем за кредитом рефінансування, який НБУ видав "Приватбанку".

Тоді власником банку був Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. У справі компанії "Гаджібей" Госпсуд Одеської області і Північно-західний апеляційний суд фактично обмежили НБУ у можливостях стягнення боргів по кредитах рефінансування, скасувавши можливість повертати борги шляхом стягнення заставного майна. Це суперечить закону "Про Національний банк України".

Що відомо про позови НБУ проти Коломойського?У 2018 році Національний банк подав 148 позовів проти ексвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського та пов’язаних із ним 32 компаній – майнових поручителів. У НБУ нагадали, що загалом суди ухвалили вже 24 рішення на користь НБУ про стягнення за зобов’язаннями "Приватбанку" на загальну суму 1,36 мільярда гривень.



Коломойський хоче через суд Києва визнати недійсними усі його особисті поруки. Також НБУ подав позов у Женевський суд з вимогою, щоб Коломойський виконав свої поруки. Аналогічний ризик відразу ж з’явиться за іншими стабілізаційними кредитами, виданими НБУ банкам.



За даними НБУ, заборгованість неплатоспроможних банків за кредитами рефінансування станом на 1 січня 2020 складає 44 мільярдів гривень.

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