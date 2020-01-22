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      Дело на 7,6 миллиарда гривен: олигарх Коломойский выиграл суд против НБУ и "Приватбанка"

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      Игорь Коломойский / Getty Images

      Верховный суд Украины отклонил кассационную жалобу НБУ об отмене решений судов первой инстанции по делу о взыскании средств с компании "Гаджибей", которая связана с экс-владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским.

      Теперь НБУ будет обязан взыскать долги Коломойского, а именно 7,6 миллиарда гривен со счетов уже государственного "Приватбанка". Об этом сообщила пресс-служба НБУ на своей фейсбук-странице.

      К теме: Коломойский хочет, чтобы его долг в 44 миллиарда списали с Приватбанка

      Коротко о деле

      Компания "Гаджибей" является залогодателем по кредиту рефинансирования, который НБУ выдал "Приватбанку".

      Тогда владельцем банка был Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В деле компании "Гаджибей" Хозсуд Одесской области и Северо-Западный апелляционный суд фактически ограничили НБУ в возможностях взыскания долгов по кредитам рефинансирования, отменив возможность возвращать долги путем взыскания залогового имущества. Это противоречит закону "О Национальном банке Украины".

      Что требовал Национальный банк в Верховном Суде?

      НБУ для погашения части долга, хотел взыскать залоговое имущество ООО "Гаджибей", а именно два земельных участка в Одесской области. В общем Национальный банк в 2018 году подал 148 исков против бывшего владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний – имущественных поручителей о взыскании средств и залогового имущества.

      Что известно об исках НБУ против Коломойского?В 2018 году Национальный банк подал 148 исков против экс-владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского и связанных с ним 32 компаний – имущественных поручителей. В НБУ напомнили, что в целом суды приняли уже 24 решения в пользу НБУ о взыскании по обязательствам "Приватбанка" на общую сумму 1,36 миллиарда гривен.

      Национализация "Приватбанка": основное

      • 18 декабря 2016 года Нацбанк заявил, что "Приватбанк" стал неплатежеспособным, и обратился в Кабмин с предложением национализировать его. Для того, чтобы спасти банк, государство осуществило докапитализацию более чем на 155 миллиардов гривен.
      • Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры. Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Игоря Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу обжаловали это решение.
      • 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.
      • Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного разбирательства и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается в силе до решения по существу.
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости Украины НБУ Приватбанк Игорь Коломойский
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