Дело на 7,6 миллиарда гривен: олигарх Коломойский выиграл суд против НБУ и "Приватбанка"

Верховный суд Украины отклонил кассационную жалобу НБУ об отмене решений судов первой инстанции по делу о взыскании средств с компании "Гаджибей", которая связана с экс-владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским.

Теперь НБУ будет обязан взыскать долги Коломойского, а именно 7,6 миллиарда гривен со счетов уже государственного "Приватбанка". Об этом сообщила пресс-служба НБУ на своей фейсбук-странице.

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Коротко о деле

Компания "Гаджибей" является залогодателем по кредиту рефинансирования, который НБУ выдал "Приватбанку".

Тогда владельцем банка был Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В деле компании "Гаджибей" Хозсуд Одесской области и Северо-Западный апелляционный суд фактически ограничили НБУ в возможностях взыскания долгов по кредитам рефинансирования, отменив возможность возвращать долги путем взыскания залогового имущества. Это противоречит закону "О Национальном банке Украины".

Что требовал Национальный банк в Верховном Суде?

НБУ для погашения части долга, хотел взыскать залоговое имущество ООО "Гаджибей", а именно два земельных участка в Одесской области. В общем Национальный банк в 2018 году подал 148 исков против бывшего владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний – имущественных поручителей о взыскании средств и залогового имущества.

Что известно об исках НБУ против Коломойского?В 2018 году Национальный банк подал 148 исков против экс-владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского и связанных с ним 32 компаний – имущественных поручителей. В НБУ напомнили, что в целом суды приняли уже 24 решения в пользу НБУ о взыскании по обязательствам "Приватбанка" на общую сумму 1,36 миллиарда гривен.

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