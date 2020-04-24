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      Дело "Приватбанка": Рябошапка обвинил Баканова в блокировании ключевой экспертизы

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      Руслан Рябошапка / president.gov.ua

      Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка 23 апреля обвинил главу СБУ Ивана Баканова в блокировании проведения ключевой экспертизы по делу "Приватбанка". Речь идет о выводе денег из банка бывшими владельцами.

      Бывший генпрокурор заявил, что дело о многомиллиардном выводе средств из "Приватбанка" можно быстро завершить, если на это будет воля Баканова. При этом он назвал главу СБУ "другом президента". Об этом Рябошапка написал в своей колонке на "Украинской правде".

      Интересно Венедиктова в видеообращении объяснила дело "Приватбанка"

      По его словам, уже несколько месяцев заблокированная руководством СБУ экспертиза "спасает организаторов миллиардной схемы от сообщения о подозрении".

      Он также напомнил, что согласно закону сообщить о подозрении без установления экспертизой ущерба НАБУ и САП не имеют права.

      Обратите внимание! Верховная Рада 5 марта на внеочередном заседании отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Перед этим генпрокурор взял последнее слово и отметил, что стал "неудобным" и остался независимым перед властью.

      Национализация "Приватбанка" и суды по этому делу: главное

      • 18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации банка за его неплатежеспособность.
      • Государство получило 100% в его капитале, а "Приватбанк" был докапитализирован на сумму 116,8 миллиарда гривен. В июне 2017 года правительство решило внести в капитал банка еще 38,5 миллиарда гривен на основании анализа НБУ и независимого аудитора.
      • Сейчас идет активная подготовка к рассмотрению дела в Лондоне по иску "Приватбанка", который обвиняет бывших владельцев в мошенничестве и присвоении почти 2 миллиардов долларов. Полноценное рассмотрение дела в Лондоне начнется в 2021 году.
      • До тех пор сохраняется всемирный арест на активы олигархов и ограничения в расходах до 20 тысяч фунтов в неделю. Также им необходимо согласовывать с "Приватбанком" любые сделки купли или продажи активов.
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Руслан Рябошапка Игорь Коломойский Иван Баканов СБУ Приватбанк
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