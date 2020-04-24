Дело "Приватбанка": Рябошапка обвинил Баканова в блокировании ключевой экспертизы
Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка 23 апреля обвинил главу СБУ Ивана Баканова в блокировании проведения ключевой экспертизы по делу "Приватбанка". Речь идет о выводе денег из банка бывшими владельцами.
Бывший генпрокурор заявил, что дело о многомиллиардном выводе средств из "Приватбанка" можно быстро завершить, если на это будет воля Баканова. При этом он назвал главу СБУ "другом президента". Об этом Рябошапка написал в своей колонке на "Украинской правде".
Интересно Венедиктова в видеообращении объяснила дело "Приватбанка"
По его словам, уже несколько месяцев заблокированная руководством СБУ экспертиза "спасает организаторов миллиардной схемы от сообщения о подозрении".
Он также напомнил, что согласно закону сообщить о подозрении без установления экспертизой ущерба НАБУ и САП не имеют права.
Обратите внимание! Верховная Рада 5 марта на внеочередном заседании отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Перед этим генпрокурор взял последнее слово и отметил, что стал "неудобным" и остался независимым перед властью.
Национализация "Приватбанка" и суды по этому делу: главное
- 18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации банка за его неплатежеспособность.
- Государство получило 100% в его капитале, а "Приватбанк" был докапитализирован на сумму 116,8 миллиарда гривен. В июне 2017 года правительство решило внести в капитал банка еще 38,5 миллиарда гривен на основании анализа НБУ и независимого аудитора.
- Сейчас идет активная подготовка к рассмотрению дела в Лондоне по иску "Приватбанка", который обвиняет бывших владельцев в мошенничестве и присвоении почти 2 миллиардов долларов. Полноценное рассмотрение дела в Лондоне начнется в 2021 году.
- До тех пор сохраняется всемирный арест на активы олигархов и ограничения в расходах до 20 тысяч фунтов в неделю. Также им необходимо согласовывать с "Приватбанком" любые сделки купли или продажи активов.
Читайте также
-
Украинский медик в Италии: в чем секрет местной медицинысегодня , 08:40
-
Боевики переименовали Донецк: фото "указа"сегодня , 10:38
-
Коронавирус в Крыму: сколько инфицированных и как противодействуют COVID-19сегодня , 07:15
-
Зеленскому передали страну в катастрофическом состоянии, – Леонид Кравчуксегодня , 08:31
-
Распространение коронавируса может ощутимо замедлиться летом, – Белый домсегодня , 08:05
-
Как изменится бизнес после карантина: 12 новацийсегодня , 06:40