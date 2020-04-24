Дело "Приватбанка": Рябошапка обвинил Баканова в блокировании ключевой экспертизы

Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка 23 апреля обвинил главу СБУ Ивана Баканова в блокировании проведения ключевой экспертизы по делу "Приватбанка". Речь идет о выводе денег из банка бывшими владельцами.

Бывший генпрокурор заявил, что дело о многомиллиардном выводе средств из "Приватбанка" можно быстро завершить, если на это будет воля Баканова. При этом он назвал главу СБУ "другом президента". Об этом Рябошапка написал в своей колонке на "Украинской правде".

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По его словам, уже несколько месяцев заблокированная руководством СБУ экспертиза "спасает организаторов миллиардной схемы от сообщения о подозрении".

Он также напомнил, что согласно закону сообщить о подозрении без установления экспертизой ущерба НАБУ и САП не имеют права.

Обратите внимание! Верховная Рада 5 марта на внеочередном заседании отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Перед этим генпрокурор взял последнее слово и отметил, что стал "неудобным" и остался независимым перед властью.

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