Справа "Приватбанку": Рябошапка звинуватив Баканова у блокуванні ключової експертизи

Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка 23 квітня звинуватив главу СБУ Івана Баканова в блокуванні проведення ключової експертизи у справі "Приватбанку". Мовиться про виведення грошей з банку колишніми власниками.

Колишній генпрокурор заявив, що справу про багатомільярдне виведення коштів з "Приватбанку" можна швидко завершити, якщо на це буде воля Баканова. При цьому він назвав главу СБУ "другом президента". Про це Рябошапка написав у своїй колонці на "Українській правді".

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За його словами, вже декілька місяців заблокована керівництвом СБУ експертиза "рятує організаторів мільярдної схеми від повідомлення про підозру".

Він також нагадав, що згідно з законом повідомити про підозру без встановлення експертизою збитків НАБУ і САП не мають права.

Зверніть увагу! Верховна Рада 5 березня на позачерговому засіданні відправила у відставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Перед цим генпрокурор взяв останнє слово і наголосив, що став "незручним" та залишився незалежним перед владою.

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