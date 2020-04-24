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      Справа "Приватбанку": Рябошапка звинуватив Баканова у блокуванні ключової експертизи

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      Руслан Рябошапка / president.gov.ua

      Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка 23 квітня звинуватив главу СБУ Івана Баканова в блокуванні проведення ключової експертизи у справі "Приватбанку". Мовиться про виведення грошей з банку колишніми власниками.

      Колишній генпрокурор заявив, що справу про багатомільярдне виведення коштів з "Приватбанку" можна швидко завершити, якщо на це буде воля Баканова. При цьому він назвав главу СБУ "другом президента". Про це Рябошапка написав у своїй колонці на "Українській правді".

      Цікаво Венедіктова у відеозверненні пояснила справу "Приватбанку"

      За його словами, вже декілька місяців заблокована керівництвом СБУ експертиза "рятує організаторів мільярдної схеми від повідомлення про підозру".

      Він також нагадав, що згідно з законом повідомити про підозру без встановлення експертизою збитків НАБУ і САП не мають права.

      Зверніть увагу! Верховна Рада 5 березня на позачерговому засіданні відправила у відставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Перед цим генпрокурор взяв останнє слово і наголосив, що став "незручним" та залишився незалежним перед владою.

      Націоналізація "Приватбанку" та суди щодо цієї справи: головне 

      • 18 грудня 2016 року уряд за пропозицією НБУ та акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію банку через його неплатоспроможність.
      • Держава отримала 100% у його капіталі, а "Приватбанк" був докапіталізований на суму 116,8 мільярда гривень. У червні 2017 року уряд вирішив внести у капітал банку ще 38,5 мільярда гривень на підставі аналізу НБУ і незалежного аудитора.
      • Наразі триває активна підготовка до розгляду справи у Лондоні за позовом "Приватбанку", який звинувачує колишніх власників у шахрайстві та привласненні майже 2 мільярдів доларів. Повноцінний розгляд справи у Лондоні почнеться у 2021 році.
      • Доти зберігається всесвітній арешт на активи олігархів і обмеження у витратах до 20 тисяч фунтів на тиждень. Також їм необхідно погоджувати з "Приватбанком" будь-які угоди купівлі чи продажу активів.
      Автор: Емал Набі
      Теги: Ігор Коломойський Іван Баканов СБУ Руслан Рябошапка Приватбанк Новини політики Новини України
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