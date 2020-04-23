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      Венедіктова у відеозверненні пояснила справу "Приватбанку"

      - Читать новость на русском
      Ірина Венедіктова / "Українська правда"

      Офіс генерального прокурора перебуває на боці державного "Приватбанку, Кабміну та Нацбанку у судовій суперечці щодо націоналізації "Приватбанку". Таким чином, відомство відствоює 1 мільярд гривень активів держави.

      Про це у відеозверненні повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Відповідний ролик опублікував ютьюб-канал Офісу генпрокурора.

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      Обов’язки Офісу генпрокурора

      На початку ролика генеральний прокорурор зауважила, що в уявленні суспільства прокуратура – це каральний орган. Натомість, згідно з Конституцією, вона входить до системи правосуддя. А це означає, що прокуратура рівною мірою з судом, не перебираючи на себе його функцію, на засадах рівності та змагальності є покликаною захищати суспільні інтереси.

      Обов’язок Офісу Генерального прокурора – відстоювати Закон, права людини та інтереси держави. Наразі прокурори здійснюють це у Великій Палаті Верховного Суду в одній із справ, пов’язаних із націоналізацією "Приватбанку,
      – підкреслила Венедіктова.

      Суть справи "Приватбанку": пояснення Венедіктової

      За словами генпрокурора, суть справи "Приватбанку" полягає в тому, що родина позивачів під час націоналізації фінустанови підпала під ознаки пов’язаних із банком осіб, з усіма визначеними законодавством наслідками. Тому до них було застосовано загальноєвропейський механізм "bail-in". Він дозволяє врегулювати неплатоспроможність банків або її високу ймовірність за рахунок внутрішніх джерел, зокрема, шляхом списання власних коштів акціонерів.

      Під час націоналізації 1 мільярд гривень депозитів конвертували в акції, які викупила держава. Але позивачі вимагають від Національного банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і "Приватбанку" скасувати це рішення та повернути вказану суму, бо не вважають себе особами, пов’язаними із банком, додає Венедіктова.

      У підсумку позов було задоволено постановою Окружного адмінсуду міста Києва у 2017 році. А Київський апеляційний адміністративний суд своєю ухвалою залишив її в силі.

      Опісля Національний банк, Міністерство фінансів та державний "Приватбанк" оскаржили судові рішення в касаційному порядку. Офіс Генерального прокурора вступив у цю справу у листопаді 2019 року.

      Венедіктова переконує, що прокурори, забезпечуючи участь у цій справі, переслідують винятково мету сприяти суду у здійсненні правосуддя.

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      Процедура конвертування депозитів у акції: що це таке 

      Генеральний прокурор наголошує, що застосована до пов’язаних з "Приватбанком" осіб процедура конвертування депозитів у акції є новою для української банківської системи. Її застосовують в Україні вперше, але в Європі вона працює вже давно та ефективно.

      Це не покарання чи санкції, а заходи, покликані стимулювати власників банку та пов’язаних з банком осіб не обнуляти активи та втримувати банк на плаву. До того ж, самі позивачі у цій справі – непослідовні у своєму ставленні до питання пов’язаності з банком. У різних судових справах вони займають кардинально різну позицію,
      – зазначила Венедіктова.

      Значення справи "Приватбанку" для України

      В Офісі генпрокурора підкреслюють, що ця справа за своєю важливістю – не простий спір. Оскільки постановлене судом рішення матиме велике значення для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики під час розгляду інших позовів, пов’язаних з націоналізацією "Приватбанку".

      Адже цей позов – лише крапля в морі аналогічних. Загальна сума вимог до держави у таких справах складає ще понад 29 мільярдів гривень. Нині це чверть бюджету охорони здоров’я,
      – каже очільниця відомства.

      Вона додає, що держава вже витратила на докапіталізацію банку понад 160 мільярдів гривень. А це більше, ніж видатки бюджету на сферу оборони на 2020 рік. Крім того, у "Приватбанку" сконцентровано до 40 % депозитів всієї банківської системи.

      "Таким чином, у цій справі забезпечення верховенства права та законності, інтерес держави та інтерес кожного громадянина збіглися. Вони – рівні за важливостю та становлять той суспільний інтерес, який є покликаним захищати прокурор", – підсумувала Венедіктова.

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      Звернення генпрокурора Ірини Венедіктової щодо справи "Приватбанку": дивіться відео 

      Головне про націоналізацію "Приватбанку" та суди щодо цієї справи

      • 18 грудня 2016 року уряд за пропозицією НБУ та акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію банку через його неплатоспроможність.
      • Держава отримала 100% у його капіталі, а "Приватбанк" був докапіталізований на суму 116,8 мільярда гривень. У червні 2017 року уряд вирішив внести у капітал банку ще 38,5 мільярда гривень на підставі аналізу НБУ і незалежного аудитора.
      • Наразі триває активна підготовка до розгляду справи у Лондоні за позовом "Приватбанку", який звинувачує колишніх власників у шахрайстві та привласненні майже 2 мільярдів доларів. Повноцінний розгляд справи у Лондоні почнеться у 2021 році.
      • Доти зберігається всесвітній арешт на активи олігархів і обмеження у витратах до 20 тисяч фунтів на тиждень. Також їм необхідно погоджувати з "Приватбанком" будь-які угоди купівлі чи продажу активів.
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Рішення суду Новини України Новини політики НБУ Судді Банки Приватбанк Офіс генпрокурора Ірина Венедіктова
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