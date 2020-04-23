Венедіктова у відеозверненні пояснила справу "Приватбанку"

Офіс генерального прокурора перебуває на боці державного "Приватбанку, Кабміну та Нацбанку у судовій суперечці щодо націоналізації "Приватбанку". Таким чином, відомство відствоює 1 мільярд гривень активів держави.

Про це у відеозверненні повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Відповідний ролик опублікував ютьюб-канал Офісу генпрокурора.

Цікаво Коломойський повинен перейти в статус фігуранта кримінальних розслідувань, – Лещенко

Обов’язки Офісу генпрокурора

На початку ролика генеральний прокорурор зауважила, що в уявленні суспільства прокуратура – це каральний орган. Натомість, згідно з Конституцією, вона входить до системи правосуддя. А це означає, що прокуратура рівною мірою з судом, не перебираючи на себе його функцію, на засадах рівності та змагальності є покликаною захищати суспільні інтереси.

Обов’язок Офісу Генерального прокурора – відстоювати Закон, права людини та інтереси держави. Наразі прокурори здійснюють це у Великій Палаті Верховного Суду в одній із справ, пов’язаних із націоналізацією "Приватбанку,

– підкреслила Венедіктова.

Суть справи "Приватбанку": пояснення Венедіктової

За словами генпрокурора, суть справи "Приватбанку" полягає в тому, що родина позивачів під час націоналізації фінустанови підпала під ознаки пов’язаних із банком осіб, з усіма визначеними законодавством наслідками. Тому до них було застосовано загальноєвропейський механізм "bail-in". Він дозволяє врегулювати неплатоспроможність банків або її високу ймовірність за рахунок внутрішніх джерел, зокрема, шляхом списання власних коштів акціонерів.

Під час націоналізації 1 мільярд гривень депозитів конвертували в акції, які викупила держава. Але позивачі вимагають від Національного банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і "Приватбанку" скасувати це рішення та повернути вказану суму, бо не вважають себе особами, пов’язаними із банком, додає Венедіктова.

У підсумку позов було задоволено постановою Окружного адмінсуду міста Києва у 2017 році. А Київський апеляційний адміністративний суд своєю ухвалою залишив її в силі.

Опісля Національний банк, Міністерство фінансів та державний "Приватбанк" оскаржили судові рішення в касаційному порядку. Офіс Генерального прокурора вступив у цю справу у листопаді 2019 року.

Венедіктова переконує, що прокурори, забезпечуючи участь у цій справі, переслідують винятково мету сприяти суду у здійсненні правосуддя.

Зверніть увагу Суд зобов'язав Приватбанк виплатити понад 250 мільйонів доларів сім'ї Суркісів: деталі

Процедура конвертування депозитів у акції: що це таке

Генеральний прокурор наголошує, що застосована до пов’язаних з "Приватбанком" осіб процедура конвертування депозитів у акції є новою для української банківської системи. Її застосовують в Україні вперше, але в Європі вона працює вже давно та ефективно.

Це не покарання чи санкції, а заходи, покликані стимулювати власників банку та пов’язаних з банком осіб не обнуляти активи та втримувати банк на плаву. До того ж, самі позивачі у цій справі – непослідовні у своєму ставленні до питання пов’язаності з банком. У різних судових справах вони займають кардинально різну позицію,

– зазначила Венедіктова.

Значення справи "Приватбанку" для України

В Офісі генпрокурора підкреслюють, що ця справа за своєю важливістю – не простий спір. Оскільки постановлене судом рішення матиме велике значення для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики під час розгляду інших позовів, пов’язаних з націоналізацією "Приватбанку".

Адже цей позов – лише крапля в морі аналогічних. Загальна сума вимог до держави у таких справах складає ще понад 29 мільярдів гривень. Нині це чверть бюджету охорони здоров’я,

– каже очільниця відомства.

Вона додає, що держава вже витратила на докапіталізацію банку понад 160 мільярдів гривень. А це більше, ніж видатки бюджету на сферу оборони на 2020 рік. Крім того, у "Приватбанку" сконцентровано до 40 % депозитів всієї банківської системи.

"Таким чином, у цій справі забезпечення верховенства права та законності, інтерес держави та інтерес кожного громадянина збіглися. Вони – рівні за важливостю та становлять той суспільний інтерес, який є покликаним захищати прокурор", – підсумувала Венедіктова.

До теми Держбюджет – 2020: який відсоток надійде від Нафтогазу та "Приватбанку"

Звернення генпрокурора Ірини Венедіктової щодо справи "Приватбанку": дивіться відео

Головне про націоналізацію "Приватбанку" та суди щодо цієї справи