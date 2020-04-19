Коломойський повинен перейти в статус фігуранта кримінальних розслідувань, – Лещенко

Ситуація з "антиколомойським" законом стала наочним свідченням того, як олігархічні групи використовують весь арсенал засобів для збереження своїх корупційних інтересів.

Тож Україна може служити лабораторією для вивчення того, як віруси корупції проникають в політику. Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі розповів Сергій Лещенко.

Зверніть увагу Коломойський серйозно прорахувався зі законом про банки

Він наголосив: сповідуючи принципи боїв без правил, олігархи вимагають від держави суворого дотримання закону і за будь-яких спроб зазіхання на їхню зону інтересів починають волати про наругу над Конституцією.

"І залучають для охорони своїх інтересів лояльні телеканали, захисників з депутатськими мандатами і платних лобістів. Як це сталося з "Приватбанком". Але жоден олігарх не має права кидати виклик державі та тримати її громадян заручником своїх інтересів", – зауважив журналіст.

Тому найближчими тижнями закон про банки має бути ухвалений, а Коломойський повинен стати не просто токсичним серед політиків, а перейти в статус фігуранта кримінальних розслідувань. Це – єдиний спосіб побудувати цивілізовану державу в Україні,

– вважає Лещенко.

Й підкреслив, що Тимошенко, Коломойський та Медведчук занурюють України в пучину фейків, маніпуляцій і полювання на відьом, тиражуючи фобії і атакуючи будь-кого в оточенні Зеленського, хто виступає за ліберальний вибір або європейську інтеграцію.

Що передбачає законопроєкт про банки? Передовсім законопроєкт передбачає, що розпочаті процеси виведення з ринку неплатоспроможних банків не може бути зупинене судовими рішеннями. Законопроєкт також називають "антиколомойським" через те, що він фактично спрямований на неможливість повернути Коломойському націоналізований "Приватбанк".



Наразі ВРУ ухвалила "антиколомойський" законопроєкт у першому читанні.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Чесна політика" Сергія Лещенка за 19 квітня 2020: