Коломойский должен перейти в статус фигуранта уголовных расследований, – Лещенко

Ситуация с "антиколомойским" законом стала наглядным свидетельством того, как олигархические группы используют весь арсенал средств для сохранения своих коррупционных интересов.

Украина может служить лабораторией для изучения того, как вирусы коррупции проникают в политику. Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" на 24 канале рассказал Сергей Лещенко.

Обратите внимание Коломойский серьезно просчитался с законом о банках

Он подчеркнул: исповедуя принципы боев без правил, олигархи требуют от государства строгого соблюдения закона, а при любых попытках посягательства на их зону интересов начинают вопить о надругательстве над Конституцией.

"И привлекают для охраны своих интересов лояльные телеканалы, защитников с депутатскими мандатами и платных лоббистов. Как это произошло с "Приватбанком". Но ни один олигарх не имеет права бросать вызов государству и удерживать граждан заложниками своих интересов", – отметил журналист.

Поэтому в ближайшие недели закон о банках должен быть принят, а Коломойский должен стать не просто токсичным среди политиков, а перейти в статус фигуранта уголовных расследований. Это – единственный способ построить цивилизованное государство в Украине,

– считает Лещенко.

И подчеркнул, что Тимошенко, Коломойский и Медведчук погружают Украину в пучину фейков, манипуляций и охоты на ведьм, тиражируя фобии и атакуя любого в окружении Зеленского, кто выступает за либеральный выбор или европейскую интеграцию.

Что предусматривает законопроект о банках?

Прежде всего законопроект предусматривает, что начатые процессы выведения с рынка неплатежеспособных банков не могут быть остановлены судебными решениями. Законопроект также называют "антиколомойским" из-за того, что он фактически направлен на невозможность вернуть Коломойскому национализированный "Приватбанк".



Сейчас ВРУ приняла "антиколомойский" законопроект в первом чтении.

Смотрите полный выпуск видеоблога «Честная политика" Сергея Лещенко за 19 апреля 2020: