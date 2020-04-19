18:10
19 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Коломойский должен перейти в статус фигуранта уголовных расследований, – Лещенко

      - Читати новину українською
      Украинский олигарх Игорь Коломойский / Getty Images

      Ситуация с "антиколомойским" законом стала наглядным свидетельством того, как олигархические группы используют весь арсенал средств для сохранения своих коррупционных интересов.

      Украина может служить лабораторией для изучения того, как вирусы коррупции проникают в политику. Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" на 24 канале рассказал Сергей Лещенко.

      Обратите внимание Коломойский серьезно просчитался с законом о банках

      Он подчеркнул: исповедуя принципы боев без правил, олигархи требуют от государства строгого соблюдения закона, а при любых попытках посягательства на их зону интересов начинают вопить о надругательстве над Конституцией.

      "И привлекают для охраны своих интересов лояльные телеканалы, защитников с депутатскими мандатами и платных лоббистов. Как это произошло с "Приватбанком". Но ни один олигарх не имеет права бросать вызов государству и удерживать граждан заложниками своих интересов", – отметил журналист.

      Поэтому в ближайшие недели закон о банках должен быть принят, а Коломойский должен стать не просто токсичным среди политиков, а перейти в статус фигуранта уголовных расследований. Это – единственный способ построить цивилизованное государство в Украине,
      – считает Лещенко.

      И подчеркнул, что Тимошенко, Коломойский и Медведчук погружают Украину в пучину фейков, манипуляций и охоты на ведьм, тиражируя фобии и атакуя любого в окружении Зеленского, кто выступает за либеральный выбор или европейскую интеграцию.

      Что предусматривает законопроект о банках?
      Прежде всего законопроект предусматривает, что начатые процессы выведения с рынка неплатежеспособных банков не могут быть остановлены судебными решениями. Законопроект также называют "антиколомойским" из-за того, что он фактически направлен на невозможность вернуть Коломойскому национализированный "Приватбанк".

      Сейчас ВРУ приняла "антиколомойский" законопроект в первом чтении.

      Смотрите полный выпуск видеоблога «Честная политика" Сергея Лещенко за 19 апреля 2020:

       

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Приватбанк Игорь Коломойский Видеоблоги Сергей Лещенко - новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 17:53 Пасха дома: как украинцы отмечают "карантинную" Пасху – фото и видео
      Василь Денисюк
      сегодня , 17:33 США – ВОЗ и другие: кто против кого "дружит" на фоне борьбы с коронавирусом