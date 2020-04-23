Венедиктова в видеообращении объяснила дело "Приватбанка"
Офис генерального прокурора находится на стороне государственного Приватбанка, Кабмина и Нацбанка в судебном споре о национализации "Приватбанка". Таким образом, ведомство отстаивает 1 миллиард гривен активов государства.
Об этом в видеообращении сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Соответствующий ролик опубликовал ютуб-канал Офиса генпрокурора.
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Обязанности офиса генпрокурора
В начале ролика генеральный прокорурор отметила, что в представлении общества прокуратура – это карательный орган. Однако, согласно Конституции, она входит в систему правосудия. А это означает, что прокуратура в равной степени с судом, не перебирая на себя его функцию, на началах равенства и состязательности является призванной защищать общественные интересы.
Обязанность Офиса Генерального прокурора – отстаивать Закон, права человека и интересы государства. Теперь прокуроры осуществляют это в Большой Палате Верховного Суда по одному из дел, связанных с национализацией "Приватбанка,
– подчеркнула Венедиктова.
Суть дела "Приватбанка": объяснение Венедиктовой
По словам генпрокурора, суть дела "Приватбанка" заключается в том, что семья истцов во время национализации финучреждения подпала под признаки связанных с банком лиц, со всеми определенными законодательством последствиями. Поэтому к ним был применен общеевропейский механизм "bail-in". Он позволяет урегулировать неплатежеспособность банков или ее высокой вероятности за счет внутренних источников, в частности, путем списания собственных средств акционеров.
Во время национализации 1 миллиард гривен депозитов конвертировали в акции, которые выкупило государство. Но истцы требуют от Национального банка, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и "Приватбанка" отменить это решение и вернуть указанную сумму, потому что не считают себя лицами, связанными с банком, добавляет Венедиктова.
В итоге иск был удовлетворен постановлением Окружного админсуда города Киева в 2017 году. А Киевский апелляционный административный суд своим постановлением оставил ее в силе.
Позже Национальный банк, Министерство финансов и государственный "Приватбанк" обжаловали судебные решения в кассационном порядке. Офис Генерального прокурора вступил в это дело в ноябре 2019 года.
Венедиктова убеждает, что прокуроры, обеспечивая участие в этом деле, преследуют исключительно цель содействовать суду в осуществлении правосудия.
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Процедура конвертации депозитов в акции: что это такое
Генеральный прокурор отмечает, что примененная к связанным с "Приватбанком" лицам процедура конвертирования депозитов в акции является новой для украинской банковской системы. Ее применяют в Украине впервые, но в Европе она работает уже давно и эффективно.
Это не наказание или санкции, а меры, призванные стимулировать собственников банка и связанных с банком лиц не обнулять активы и удерживать банк на плаву. К тому же, сами истцы в этом деле – непоследовательны в своем отношении к вопросу связанности с банком. В различных судебных делах они занимают кардинально разную позицию,
– отметила Венедиктова.
Значение дела "Приватбанка" для Украины
В Офисе генпрокурора подчеркивают, что это дело по своей важности – не простой спор. Поскольку постановленное судом решение будет иметь большое значение для обеспечения развития права и формирования единой правоприменительной практики при рассмотрении других исков, связанных с национализацией "Приватбанка".
Ведь этот иск – лишь капля в море аналогичных. Общая сумма требований к государству по таким делам составляет еще более 29 миллиардов гривен. Сейчас это четверть бюджета здравоохранения,
– говорит глава ведомства.
Она добавляет, что государство уже потратило на докапитализацию банка свыше 160 миллиардов гривен. А это больше, чем расходы бюджета на сферу обороны на 2020 год. Кроме того, в "Приватбанке" сконцентрировано до 40 % депозитов всей банковской системы.
"Таким образом, в этом деле обеспечения верховенства права и законности, интерес государства и интерес каждого гражданина совпали. Они равны по важности и составляют тот общественный интерес, который является призванным защищать прокурор", – подытожила Венедиктова.
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Обращение генпрокурора Ирины Венедиктовой по делу "Приватбанка": смотрите видео
Главное о национализации "Приватбанка" и суды по этому делу
- 18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации банка из-за его неплатежеспособности.
- Государство получило 100% в его капитале, а "Приватбанк" был докапитализирован на сумму 116,8 миллиарда гривен. В июне 2017 года правительство решило внести в капитал банка еще 38,5 миллиарда гривен на основании анализа НБУ и независимого аудитора.
- Сейчас идет активная подготовка к рассмотрению дела в Лондоне по иску "Приватбанка", который обвиняет бывших владельцев в мошенничестве и присвоении почти 2 миллиардов долларов. Полноценное рассмотрение дела в Лондоне начнется в 2021 году.
- До тех пор сохраняется всемирный арест на активы олигархов и ограничения в расходах до 20 тысяч фунтов в неделю. Также им необходимо согласовывать с "Приватбанком" любые сделки купли или продажи активов.
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