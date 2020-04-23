Венедиктова в видеообращении объяснила дело "Приватбанка"

Офис генерального прокурора находится на стороне государственного Приватбанка, Кабмина и Нацбанка в судебном споре о национализации "Приватбанка". Таким образом, ведомство отстаивает 1 миллиард гривен активов государства.

Об этом в видеообращении сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Соответствующий ролик опубликовал ютуб-канал Офиса генпрокурора.

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Обязанности офиса генпрокурора

В начале ролика генеральный прокорурор отметила, что в представлении общества прокуратура – это карательный орган. Однако, согласно Конституции, она входит в систему правосудия. А это означает, что прокуратура в равной степени с судом, не перебирая на себя его функцию, на началах равенства и состязательности является призванной защищать общественные интересы.

Обязанность Офиса Генерального прокурора – отстаивать Закон, права человека и интересы государства. Теперь прокуроры осуществляют это в Большой Палате Верховного Суда по одному из дел, связанных с национализацией "Приватбанка,

– подчеркнула Венедиктова.

Суть дела "Приватбанка": объяснение Венедиктовой

По словам генпрокурора, суть дела "Приватбанка" заключается в том, что семья истцов во время национализации финучреждения подпала под признаки связанных с банком лиц, со всеми определенными законодательством последствиями. Поэтому к ним был применен общеевропейский механизм "bail-in". Он позволяет урегулировать неплатежеспособность банков или ее высокой вероятности за счет внутренних источников, в частности, путем списания собственных средств акционеров.

Во время национализации 1 миллиард гривен депозитов конвертировали в акции, которые выкупило государство. Но истцы требуют от Национального банка, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и "Приватбанка" отменить это решение и вернуть указанную сумму, потому что не считают себя лицами, связанными с банком, добавляет Венедиктова.

В итоге иск был удовлетворен постановлением Окружного админсуда города Киева в 2017 году. А Киевский апелляционный административный суд своим постановлением оставил ее в силе.

Позже Национальный банк, Министерство финансов и государственный "Приватбанк" обжаловали судебные решения в кассационном порядке. Офис Генерального прокурора вступил в это дело в ноябре 2019 года.

Венедиктова убеждает, что прокуроры, обеспечивая участие в этом деле, преследуют исключительно цель содействовать суду в осуществлении правосудия.

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Процедура конвертации депозитов в акции: что это такое

Генеральный прокурор отмечает, что примененная к связанным с "Приватбанком" лицам процедура конвертирования депозитов в акции является новой для украинской банковской системы. Ее применяют в Украине впервые, но в Европе она работает уже давно и эффективно.

Это не наказание или санкции, а меры, призванные стимулировать собственников банка и связанных с банком лиц не обнулять активы и удерживать банк на плаву. К тому же, сами истцы в этом деле – непоследовательны в своем отношении к вопросу связанности с банком. В различных судебных делах они занимают кардинально разную позицию,

– отметила Венедиктова.

Значение дела "Приватбанка" для Украины

В Офисе генпрокурора подчеркивают, что это дело по своей важности – не простой спор. Поскольку постановленное судом решение будет иметь большое значение для обеспечения развития права и формирования единой правоприменительной практики при рассмотрении других исков, связанных с национализацией "Приватбанка".

Ведь этот иск – лишь капля в море аналогичных. Общая сумма требований к государству по таким делам составляет еще более 29 миллиардов гривен. Сейчас это четверть бюджета здравоохранения,

– говорит глава ведомства.

Она добавляет, что государство уже потратило на докапитализацию банка свыше 160 миллиардов гривен. А это больше, чем расходы бюджета на сферу обороны на 2020 год. Кроме того, в "Приватбанке" сконцентрировано до 40 % депозитов всей банковской системы.

"Таким образом, в этом деле обеспечения верховенства права и законности, интерес государства и интерес каждого гражданина совпали. Они равны по важности и составляют тот общественный интерес, который является призванным защищать прокурор", – подытожила Венедиктова.

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