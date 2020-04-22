Держбюджет – 2020: який відсоток надійде від Нафтогазу та "Приватбанку"

Міністерство фінансів прогнозує, що до Держбюджету – 2020 надійде 95% чистого прибутку від Нафтогазу та ще 75% – від "Приватбанку".

Про це під час засідання уряду 22 квітня заявив очільник Мінфіну Сергій Марченко, передає 24 канал.

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Як пояснив міністр, очолюване ним відомство пропонує встановити базовий норматив відрахування частини прибутку до державного бюджету. Ці гроші планують спрямувати для виплати дивідендів за 2019 рік.

Таким чином, у Мінфіні пропонують встановити базовий норматив:

для "Приватбанку" на рівні 75%,

для Нафтогазу на рівні 95%".

Дивіться відео засідання уряду 22 квітня

13 квітня Верховна Рада підтримала зміни до Держбюджету – 2020, а 18 числа документ підписав президент Зеленський. У змінах до держбюджету доходи зменшили на 119,7 мільярда гривень, і тепер вони становитимуть 975, 8 мільярда. Водночас видатки збільшили на 82,4 мільярда гривень. Також ці зміни передбачають, що у 2020 році ВВП впаде на 3,9%.



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