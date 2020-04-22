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      Держбюджет – 2020: який відсоток надійде від Нафтогазу та "Приватбанку"

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      Мінфін очікує до держбюджету – 2020 95% чистого прибутку від Нафтогазу і 75% – від "Приватбанку" / Громадянська мережа ОПОРА

      Міністерство фінансів прогнозує, що до Держбюджету – 2020 надійде 95% чистого прибутку від Нафтогазу та ще 75% – від "Приватбанку".

      Про це під час засідання уряду 22 квітня заявив очільник Мінфіну Сергій Марченко, передає 24 канал.

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      Як пояснив міністр, очолюване ним відомство пропонує встановити базовий норматив відрахування частини прибутку до державного бюджету. Ці гроші планують спрямувати для виплати дивідендів за 2019 рік.

      Таким чином, у Мінфіні пропонують встановити базовий норматив:

      • для "Приватбанку" на рівні 75%,
      • для Нафтогазу на рівні 95%".

      Дивіться відео засідання уряду 22 квітня 

      13 квітня Верховна Рада підтримала зміни до Держбюджету – 2020, а 18 числа документ підписав президент Зеленський. У змінах до держбюджету доходи зменшили на 119,7 мільярда гривень, і тепер вони становитимуть 975, 8 мільярда. Водночас видатки збільшили на 82,4 мільярда гривень. Також ці зміни передбачають, що у 2020 році ВВП впаде на 3,9%.


      Які галузі найбільше постраждали від скорочень у бюджеті / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Кабінет Міністрів України Новини України Бюджет Бюджет 2020 Нафтогаз Приватбанк Міністерство фінансів України Фінанси
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