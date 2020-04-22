Госбюджет – 2020: какой процент поступит от Нафтогаза и "Приватбанка"

Министерство финансов прогнозирует, что в Госбюджет – 2020 поступит 95% чистой прибыли от Нафтогаза и еще 75% – от "Приватбанка".

Об этом во время заседания правительства 22 апреля заявил глава Минфина Сергей Марченко, передает 24 канал.

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Как объяснил министр, возглавляемое им ведомство предлагает установить базовый норматив отчисления части прибыли в государственный бюджет. Эти деньги планируют направить на выплаты дивидендов за 2019 год.

Таким образом, в Минфине предлагают установить базовый норматив:

для "Приватбанка" на уровне 75%,



на уровне 75%, для Нафтогаза на уровне 95%.

Смотрите видео заседания правительства 22 апреля

13 апреля Верховная Рада поддержала изменения в Госбюджет – 2020, а 18 числа документ подписал президент Зеленский. В изменениях в госбюджет доходы уменьшили на 119,7 миллиарда гривен, и теперь они составят 975, 8 миллиарда. В то же время расходы увеличили на 82,4 миллиарда гривен. Также эти изменения предусматривают, что в 2020 году ВВП упадет на 3,9%.



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