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      Госбюджет – 2020: какой процент поступит от Нафтогаза и "Приватбанка"

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      Минфин ожидает в госбюджет – 2020 95% чистой прибыли от Нафтогаза и 75% – от "Приватбанка" / Гражданская сеть ОПОРА

      Министерство финансов прогнозирует, что в Госбюджет – 2020 поступит 95% чистой прибыли от Нафтогаза и еще 75% – от "Приватбанка".

      Об этом во время заседания правительства 22 апреля заявил глава Минфина Сергей Марченко, передает 24 канал.

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      Как объяснил министр, возглавляемое им ведомство предлагает установить базовый норматив отчисления части прибыли в государственный бюджет. Эти деньги планируют направить на выплаты дивидендов за 2019 год.

      Таким образом, в Минфине предлагают установить базовый норматив:

      • для "Приватбанка" на уровне 75%,
         
      • для Нафтогаза на уровне 95%.

      Смотрите видео заседания правительства 22 апреля

      13 апреля Верховная Рада поддержала изменения в Госбюджет – 2020, а 18 числа документ подписал президент Зеленский. В изменениях в госбюджет доходы уменьшили на 119,7 миллиарда гривен, и теперь они составят 975, 8 миллиарда. В то же время расходы увеличили на 82,4 миллиарда гривен. Также эти изменения предусматривают, что в 2020 году ВВП упадет на 3,9%.


      Какие отрасли больше всего пострадали от сокращений в бюджете / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Бюджет Бюджет 2020 Нафтогаз Приватбанк Министерство финансов Украины Финансы Кабинет Министров Украины
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