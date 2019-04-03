Дело против Омеляна закрыли и сняли арест с его имущества

Министра инфраструктуры Владимира Омеляна больше не обвиняют в незаконном обогащении. Соответствующее уголовное дело 3 апреля Соломенский райсуд Киева закрыл.

Суд закрыл дело в части незаконного обогащения в связи с декриминализацией преступления, сообщает издание "Украинские Новости".

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Кроме того, суд снял арест с имущества Омеляна: гаража во Львове, квартиры в Киеве и автомобиля BMW, сообщил адвокат министра Александр Лысак.

Об этом просили защитники Омеляна и суд удовлетворил это ходатайство. Поэтому министр отныне имеет право распоряжаться имуществом на свое усмотрение, никаких ограничений нет.

Почему Омеляна обвиняли в незаконном обогащении?

В марте 2018 года НАБУ сообщило Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании. Детективы выяснили, что в 2015 году на своем посту Омелян стал владельцем активов, "законность оснований получения которых не подтверждено доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы". Это – новый внедорожник BMW X5 (2015 года выпуска), 90 тысяч долларов и 25 тысяч евро наличных (в то время это всего более 4 миллионов гривен). В декларации Омеляна не было указано авто BMW X5.



А еще, по данным следователей, министр вносил недостоверные данные в декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления.

Почему суд закрыл дело против Омеляна относительно незаконного обогащения?

Все потому, что Конституционный суд Украины отменил уголовную статью о незаконном обогащении, чем фактически оправдал всех подозреваемых в этом чиновников в этом. Из-за решения КС, Антикоррупционный суд не сможет привлечь к ответственности чиновников и депутатов по их электронным декларациям.



Согласно статье о незаконном обогащении, чиновники должны были сами доказывать законность своих доходов. То есть, если чиновник не мог доказать, откуда деньги – он признавался виновным и должен был сесть в тюрьму.