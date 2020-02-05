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      Дело "Роттердам+": суд продлил обязательства двум подозреваемым

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      Дмитрий Вовк и Иван Гелюх / 24 канал

      Следственная судья Высшего антикоррупционного суда продлила срок действия обязательств гендиректору "ДТЭК Сети" и экс-начальнику отдела управления энергетики НКРЭКУ. Их подозревают в организации формулы "Роттердам+", которая нанесла ущерб потребителям в размере 18,87 миллиарда гривен.

      Как написали на странице ВАКС в фейсбуке, гендиректор "ДТЭК Сети" Иван Гелюх должен еще два месяца выполнять возложенные на него обязательства.

      Интересно! "Роттердам+": сколько Порошенко мог заработать на скандальной схеме

      А именно: прибывать к следователю, прокурору и суду по требованию и сообщать детективу НАБУ, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы. То же касается и экс-начальника отдела управления энергетики НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

      Дело "Роттердам+": основное

      • По информации следствия, в 2015 году группа людей из частных теплогенерирующих компаний начали давить на руководство НКРЭКУ. Они требовали включить в тариф на электроэнергию расходы на доставку угля в Украину из портов Европы. Ведь почти все шахты Донбасса с антрацитовым углем (на котором и работают большинство ТЭС Украины) оказались на неподконтрольной Украине территории.
      • Чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, решили покупать топливо на международной бирже в Нидерландах. Соответственно в формуле "Роттердам+" заложена стоимость транспортировки угля до и из нидерландских портов. В марте 2016 года НКРЭКУ ввела "Роттердам+", в которой эти расходы прописаны. В результате выросла стоимость всей электроэнергии на рынке.
      • Следствие считает, что потребителям электроэнергии в течение 2016 и 2017 годов нанесен ущерб на 18,87 миллиарда гривен, из которых 14,3 миллиарда получили частные компании, которые и инициировали введение формулы "Роттердам+".

      Больше о том, почему формула "Роттердам+" является скандальной – читайте в материале 24 канала.

      Кого подозревают в деле "Роттердам+":

      – экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка;
      – экс-члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова;
      – начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского;
      – заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ Тараса Ревенко;
      – советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лесного;
      – генерального директора "ДТЭК Сети" Ивана Гелюха.

      Важно! Формула "Роттердам+" не работает в Украине с введением нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года. С тех пор цены на тепловую электроэнергию устанавливает не регулятор, а сам рынок – то есть, соотношение спроса и предложения.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Деньги Расследования Антикоррупционный суд Судьи Роттердам+ Угольная промышленность
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