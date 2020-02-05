Справа "Роттердам+": суд продовжив зобов'язання двом підозрюваним

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду продовжила термін дії зобов'язань гендиректору "ДТЕК Мережі" та ексначальнику відділу управління енергетики НКРЕП. Їх підозрюють в організації формули "Роттердам+", яка завдала збитків споживачам у розмірі 18,87 мільярда гривень.

Як написали на сторінці ВАКС у фейсбуці, гендиректор "ДТЕК Мережі" Іван Гелюх повинен ще два місяці виконувати покладені на нього зобов'язання.

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А саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду на вимогу та повідомляти детектива НАБУ, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи. Те саме стосується й ексначальника відділу управління енергетики НКРЕП Дмитра Вовка.

Справа "Роттердам+": основне

За інформацією слідства, у 2015 році група людей з приватних теплогенеруючих компаній почали тиснути на керівництво НКРЕКП. Вони вимагали включити до тарифу на електроенергію витрати на доставку вугілля в Україну з портів Європи. Адже майже всі шахти Донбасу з антрацитовим вугіллям (на якому і працюють більшість ТЕС України) опинилися на непідконтрольній Україні території.

Щоб забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, вирішили купувати паливо на міжнародній біржі у Нідерландах. Відповідно у формулі "Роттердам+" закладено вартість транспортування вугілля до і з нідерландських портів. У березні 2016 року НКРЕКП запровадила "Роттердам+", у якій ці видатки прописані. Внаслідок цього зросла вартість всієї електроенергії на ринку.

Слідство вважає, що споживачам електроенергії протягом 2016 та 2017 років завдано збитків на 18,87 мільярда гривень, із яких 14,3 мільярда отримали приватні компанії, які й ініціювали запровадження формули "Роттердам+".

Більше про те, чому формула "Роттердам+" є скандальною – читайте у матеріалі 24 каналу.

Кого підозрюють у справі "Роттердам+":

– ексголову НКРЕКП Дмитра Вовка;

– ексчлена НКРЕКП Володимира Євдокімова;

– начальника управління енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського;

– заступника начальника управління енергоринку НКРЕКП Тараса Ревенка;

– радника директора "ДТЕК Східенерго" Бориса Лісового;

– генерального директора "ДТЕК Мережі" Івана Гелюха.

Важливо! Формула "Роттердам+" не працює в Україні після запровадження нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року. Відтоді ціну на теплову електроенергію встановлює не регулятор, а сам ринок – тобто, співвідношення попиту й пропозиції.