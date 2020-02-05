Справа "Роттердам+": суд продовжив зобов'язання двом підозрюваним
Слідча суддя Вищого антикорупційного суду продовжила термін дії зобов'язань гендиректору "ДТЕК Мережі" та ексначальнику відділу управління енергетики НКРЕП. Їх підозрюють в організації формули "Роттердам+", яка завдала збитків споживачам у розмірі 18,87 мільярда гривень.
Як написали на сторінці ВАКС у фейсбуці, гендиректор "ДТЕК Мережі" Іван Гелюх повинен ще два місяці виконувати покладені на нього зобов'язання.
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А саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду на вимогу та повідомляти детектива НАБУ, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи. Те саме стосується й ексначальника відділу управління енергетики НКРЕП Дмитра Вовка.
Справа "Роттердам+": основне
- За інформацією слідства, у 2015 році група людей з приватних теплогенеруючих компаній почали тиснути на керівництво НКРЕКП. Вони вимагали включити до тарифу на електроенергію витрати на доставку вугілля в Україну з портів Європи. Адже майже всі шахти Донбасу з антрацитовим вугіллям (на якому і працюють більшість ТЕС України) опинилися на непідконтрольній Україні території.
- Щоб забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, вирішили купувати паливо на міжнародній біржі у Нідерландах. Відповідно у формулі "Роттердам+" закладено вартість транспортування вугілля до і з нідерландських портів. У березні 2016 року НКРЕКП запровадила "Роттердам+", у якій ці видатки прописані. Внаслідок цього зросла вартість всієї електроенергії на ринку.
- Слідство вважає, що споживачам електроенергії протягом 2016 та 2017 років завдано збитків на 18,87 мільярда гривень, із яких 14,3 мільярда отримали приватні компанії, які й ініціювали запровадження формули "Роттердам+".
Більше про те, чому формула "Роттердам+" є скандальною – читайте у матеріалі 24 каналу.
Кого підозрюють у справі "Роттердам+":
– ексголову НКРЕКП Дмитра Вовка;
– ексчлена НКРЕКП Володимира Євдокімова;
– начальника управління енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського;
– заступника начальника управління енергоринку НКРЕКП Тараса Ревенка;
– радника директора "ДТЕК Східенерго" Бориса Лісового;
– генерального директора "ДТЕК Мережі" Івана Гелюха.
Важливо! Формула "Роттердам+" не працює в Україні після запровадження нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року. Відтоді ціну на теплову електроенергію встановлює не регулятор, а сам ринок – тобто, співвідношення попиту й пропозиції.