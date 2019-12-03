"Роттердам+": скільки Порошенко міг заробити на скандальній схемі

Формула "Роттердам+" не врятувала Україну. Вона врятувала лише одну компанію – ДТЕК, яка мала дуже серйозні борги. Рішення, що було прийняте, дозволило їй отримувати додатковий прибуток.

Таку думку у програмі "Після всього" на 24 каналі висловив директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

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Ведучий Дмитро Гнап зазначив, що інвестиційна компанія ICU, яка управляла й продовжує управляти активами Порошенка, й де свого часу працювала Валерія Гонтарєва і Дмитро Вовк, скупила облігації ДТЕК, компанії Ахметова. В якій кількості – невідомо, але на мільйони доларів.

Після того НКРЕП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, – 24 канал) ввела формулу "Роттердам+", фактично збільшуючи ціну електроенергії. Облігації ДТЕК стрімко злетіли у ціні на 60%. Тобто ті, хто купував облігації та приймав рішення про введення схеми – фактично одні й ті самі люди, які шалено збагатилися, підкреслив журналіст.

Що відомо про формулу "Роттердам+"? Це методика формування ціни на паливну складову (вугілля) при виробництві електроенергії на теплових електростанціях в Україні. Діяти почала у травні 2016 року, як результат втрати Україною контролю над частиною Донецького вугільного басейну – через війну на Донбасі. Оскільки донбаське вугілля майже цілком потрапило під контроль окупантів, українська влада для забезпечення енергонезалежності прийняла рішення купувати вугілля на міжнародній біржі у Нідерландах, куди воно, у свою чергу, потрапляє з Південно-Африканської Республіки та Південної Америки. Про те, чому формулу називають скандальною – читайте тут.





Схема "Роттердам+"

Несходовський пояснив, що обсяг заробітків на такій оборудці залежить від того, за якою ціною й на яку суму були придбані акції. Це може бути не менше, ніж пів мільярда доларів.

"Подальші кроки приймалися на користь ДТЕК. Наприклад, не було прийняте рішення щодо невизнання ДТЕК монополістом, А це, звичайно, погіршило б їхні умови та вплинуло б на єврооблігації", – наголосив він.

Й додав, що п'ятий президент України Петро Порошенко, якого вважають бенефіціаром схеми, чимало на цьому заробив. І це найбільша проблема – що людина, яку обрав український народ, діяла в особистих інтересах.

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Експерт зауважив, що риторика Порошенка щодо ДТЕК була негативною до прийняття схеми "Роттердам+". Відповідно рішення, які розглядала НКРЕКП, не були на користь компанії Ахметова.



П'ятий український президент Петро Порошенко

"Проте як тільки риторика змінилася, одразу почали прийматися рішення, доволі вигідні для Ахметова. Звичайно, буде важко доказати, наскільки чинився тиск. Але є все ж таки зв'язок через покупку єврооблігацій. Знадобиться професіоналізм співробітників НАБУ, аби дізнатись про роль кожного з учасників", – підсумував Несходовський.

Чому зменшилася ціна на газ

Експерт також розповів про причини зниження ціни на газ в Україні. Це відбулося через те, що суттєво впали ціни у Європі. Тому і є можливість продавати газ для українців набагато дешевше, ніж визначалося відповідною постановою щодо зростання ціни. Проте є проблема щодо опалення.

Продаж газу для енергетичних компаній, які виробляють тепло, визначається постановою, яка орієнтується на ціну 2018 року. Як результат, навіть на сьогодні ціна є суттєво вищою, ніж та, яка сформувалася, і та, за якою купувала компанія "Нафтогаз" протягом літа,

– пояснив він.

На думку Несходовського, оголошення про можливість зменшення ціни на опалення якраз пов'язане з тим, що будуть змінені нормативні та законодавчі акти.

Важливо! 3 грудня президент Зеленський анонсував зменшення ціни на газ і за опалення. Також він оприлюднив деталі зустрічі з представниками уряду на Банковій у Офісі Президента щодо тарифів.

Експерт зазначив, що раніше визначення ціни за міжнародними ринками не було. Була визначена фіксована ціна, за якою продавався газ компаніям, які виробляють тепло та гарячу воду. Й була компенсована різниця в тарифах, які часто були завищені. Тобто це давало можливість компаніям, які займалися постачанням газу та тепла, мати надприбутки – шляхом маніпуляцій щодо тепла й нормативного списання газу.



Ілля Несходовський

"Згідно з вимогами МВФ, Україна мала перейти на ринкові ціни на газ, які формуються на європейському ринку. Ця формула була взята й були визначені етапи щодо зростання ціни. Проте США почали видобувати сланцевий газ, що призвело до зміни ціни на газ в Європі", – пояснив він.

Теперішнє падіння ціни на газ – не є заслугою чинного уряду чи президента. Це – світова тенденція,

– переконаний Несходовський.

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