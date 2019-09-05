Фігуранта схеми "Роттердам+" Дмитра Вовка заочно арештували: що відомо про ексчиновника

Попри юний вік – 30 років – у Дмитра Вовка багата біографія. Попрацював і на державній службі, і в приватному секторі. Після переходу в НКРЕКП матеріальний стан молодого кар'єриста покращився, ймовірно, через участь у схемі "Роттердам+". 5 вересня Солом’янський райсуд Києва дав дозвіл на затримання колишнього чиновника, проте в якій країні зараз перебуває Вовк – невідомо.

Яка нерухомість з'явилася у Вовка після запровадження "Роттердам+" і чим відомий колишній очільник регулятора – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Навчання

Дмитро Володимирович закінчив Київський національний торговельно-економічний університет.

Стрімкий кар'єрний ріст

До 30 років Дмитро Вовк встиг побувати на керівних посадах в компаніях і навіть очолити державну структуру.

20 років після студентства одразу пішов у віце-президенти компанії майбутньої голови НБУ Валерії Гонтаревої "Інвестиційний капітал України". Там працював з 2009 до 2013 року.

Далі – на ще вищу посаду – у Москву на національного менеджера в "Рошен", де пробув з березня 2013 до грудня 2014 року.

У 2014 році колишній роботодавець і тодішній президент Петро Порошенко всупереч конкурсам призначив Вовка керівником Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Щоб Україна була успішною. Щоб Україна отримала якісні послуги по справделивим цінам,

– казав тоді Дмитро Вовк.

Схема "Роттердам+" та сумнівні статки

Проте зі справедливими цінами не склалося. Ледь не одразу після призначення Вовка в Україні запрацювала формула "Роттердам+". Тобто у вартість вугілля заклали доставку з Африки в найбільший порт Європи "Роттердам". А далі – поромами і залізницею в українські ТЕЦ. А от дорога такого чорного золота насправді була набагато коротша. Адже закуповує компанія ДТЕК не іноземну сировину, а українську. А також американський неліквід за завищеними цінами.



Дмитро Вовк

У 2018 році Дмитра Вовка звільнили. Мовляв, відповідно до ротацій всередині комісії. Проте за чотири роки керування НКРЕКП Вовк, схоже на те, суттєво покращив свій матеріальний стан. Одразу після призначення в його автопарку з'явився новий "Мерседес". А за місяць до затвердження формули "Роттердам+" співмешканка юного очільника придбала будинок, який належав колишньому заступнику голови Верховної Ради Олександру Зінченку. За чотириповерховий палац майже в лісі потрібно заплатити два мільйона доларів – з'ясували журналісти "Бігус.інфо".



Будинок в два мільйона доларів

Проте в будинку останнім часом немай ймовірного господаря. Адже після звільнення справи Вовка погіршилися. Після зміни влади керівником регулятора зацікавилося НАБУ. Підозрюють у тому, що завдяки запровадженій ним формі "Роттердам+" українцям завдали збитків на 19 мільярдів гривень.

Наразі невідомо, в якій країн перебуває Вовк. Однак дозвіл суду на його затримання – це один із кроків для оголошення Вовка у міжнародний розшук Інтерполу.

Відео: хто такий Дмитро Вовк