Фигуранта схемы "Роттердам+" Дмитрия Вовка заочно арестовали: что известно про экс-чиновника

Несмотря на юный возраст – 30 лет – у Дмитрия Вовка богатая биография. Поработал и на государственной службе, и в частном секторе. После перехода в НКРЭКУ материальное состояние молодого карьериста улучшилось, вероятно, из-за участия в схеме " Роттердам+". 5 сентября Соломенский райсуд Киева дал разрешение на задержание бывшего чиновника, однако в какой стране сейчас находится Вовк – неизвестно.

Какая недвижимость появилась у Вовка после введения "Роттердам+" и чем известен бывший глава регулятора – читайте в материале 24 канала.

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Обучение

Дмитрий Владимирович окончил Киевский национальный торгово-экономический университет.

Стремительный карьерный рост

До 30 лет Дмитрий Вовк успел побывать на руководящих должностях в компаниях и даже возглавить государственную структуру.

20 лет после студенчества сразу пошел в вице-президенты компании будущей главы НБУ Валерии Гонтаревой "Инвестиционный капитал Украины". Там работал с 2009 до 2013 года.

Далее – на еще высшую должность – в Москву на национального менеджера в "Рошен", где пробыл с марта 2013 до декабря 2014 года.

В 2014 году бывший работодатель и тогдашний президент Петр Порошенко вопреки конкурсам назначил Вовка руководителем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики.

Чтобы Украина была успешной. Чтобы Украина получила качественные услуги по справделивым ценам,

– говорил тогда Дмитрий Вовк.

Схема "Роттердам+" и сомнительное состояние

Однако со справедливыми ценами не сложилось. Чуть ли не сразу после назначения Вовка в Украине заработала формула "Роттердам+". То есть в стоимость угля заложили доставку из Африки в крупнейший порт Европы Роттердам". А дальше – паромами и железной дорогой в украинские ТЭЦ. А вот дорога такого черного золота на самом деле была намного короче. Ведь закупает компания ДТЭК не иностранное сырье, а украинское. А также американский неликвид по завышенным ценам.



Дмитрий Вовк

В 2018 году Дмитрия Вовка уволили. Мол, согласно ротациям внутри комиссии. Однако за четыре года управление НКРЭКУ Вовк, похоже на то, существенно улучшил свое материальное состояние. Сразу после назначения в его автопарке появился новый "Мерседес". А за месяц до утверждения формулы "Роттердам+" сожительница юного главы приобрела дом, который принадлежал бывшему заместителю председателя Верховной Рады Александру Зинченко. За четырехэтажный дворец почти в лесу нужно заплатить два миллиона долларов – выяснили журналисты "Бигус.инфо".



Дом в два миллиона долларов

Однако в доме в последнее время нет вероятного хозяина. Ведь после увольнения дела Вовка ухудшились. После смены власти руководителем регулятора заинтересовалось НАБУ. Подозревают в том, что благодаря введенной им форме "Роттердам+" украинцам нанесли ущерб на 19 миллиардов гривен.

Пока неизвестно, в какой из стран находится Вовк. Однако разрешение суда на его задержание – это один из шагов для объявления Вовка в международный розыск Интерпола.

Видео: кто такой Дмитрий Вовк