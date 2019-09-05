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      Суд дозволив затримати ексголову Нацкомісії з компослуг Вовка

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      Ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк
      Ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк / glavcom.ua

      Солом’янський райсуд Києва дав дозвіл на затримання колишнього голови Нацкомісії з регулювання енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка. Проте, в якій країні зараз перебуває Вовк – невідомо.

      "Солом’янський райсуд дав дозвіл на затримання Дмитра Вовка", – розповів директор НАБУ Артем Ситник в ефірі одного з телеканалів.

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      Це – один із кроків для оголошення Вовка у міжнародний розшук Інтерполу.

      У чому підозрюють Дмитра Вовка?

      Вовк очолював НКРЕКП з 30 грудня 2014 року по 30 травня 2018 року. У 2016 році комісія затвердила нову формулу визначення гуртової ринкової ціни на електроенергію – "Роттердам+". У формулі враховувалась ціна на вугілля та вартість його доставки із портів Європи до України. Це призвело до здорожчання електроенергії в Україні. А НАБУ вважає, що через це держава зазнала збитків на майже 19 мільярдів гривень.

      Влітку 2019 року корупційну формулу "Роттердам+" ліквідували. А 8 серпня Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження формули, повідомили про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 мільярда гривень збитків.

      Вовка викликали на допит до НАБУ на 14 серпня, проте той так і не з'явився, тому правоохоронці оголосили його в розшук. Відомо, що у квітні 2019 року Вовк вилетів до Бельгії і відтоді до України не повертався. Адвокат Вовка пояснив це тим, що підзахисний перебуває на навчанні у Гарварді. А сам Вовк ще раніше заявляв, що до України не поїде, бо не вірить у справедливість судової системи.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Енергетика Розслідування Роттердам+ Комунальні послуги НАБУ Корупція
      Джерело: 24 канал
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