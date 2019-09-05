Суд разрешил задержать экс-главу Нацкомиссии по комуслугам Вовка

Соломенский райсуд Киева дал разрешение на задержание бывшего главы Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка. Однако, в какой стране сейчас находится Вовк – неизвестно.

"Соломенский райсуд дал разрешение на задержание Дмитрия Вовка", – рассказал директор НАБУ Артем Сытник в эфире одного из телеканалов.

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Это – один из шагов для объявления Вовка в международный розыск Интерпола.

В чем подозревают Дмитрия Вовка?

Вовк возглавлял НКРЭКУ с 30 декабря 2014 года по 30 мая 2018 года. В 2016 году комиссия утвердила новую формулу определения оптовой рыночной цены на электроэнергию – "Роттердам+". В формуле учитывалась цена на уголь и стоимость его доставки из портов Европы в Украину. Это привело к подорожанию электроэнергии в Украине. А НАБУ считает, что из-за этого государство понесло убытки почти на 19 миллиардов гривен.

Летом 2019 года коррупционную формулу "Роттердам+" ликвидировали. А 8 августа Вовку и еще пяти лицам, причастным к введению формулы, сообщили о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены 18,87 миллиарда гривен убытков.

Вовка вызвали на допрос в НАБУ на 14 августа, однако тот так и не явился, поэтому правоохранители объявили его в розыск. Известно, что в апреле 2019 года Вовк вылетел в Бельгию и с тех пор в Украину не возвращался. Адвокат Вовка объяснил это тем, что подзащитный находится на обучении в Гарварде. А сам Вовк еще раньше заявлял, что в Украину не поедет, потому что не верит в справедливость судебной системы.